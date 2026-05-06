Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит попытки подъема в ближайшие дни - "Цифра брокер"

Российский фондовый рынок. вероятно, продолжит попытки к укреплению в направлении 2700 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшие дни, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вторника прибавил 0,9% и закрылся на уровне 2644,37 пункта, в то время как индекс РТС вырос на 1,02% (до 1105,63 пункта), констатируют эксперты.

Инвесторы активно закрывали короткие позиции, реагируя на локальную деэскалацию геополитического фона, отмечают они. Объявление перемирия на 8-9 мая между Россией и Украиной, а также заявления о возможном урегулировании ближневосточного кризиса в течение двух-трех недель несколько снизили градус напряженности.

"Мы ожидаем, что в предпраздничные дни рынок продолжит попытки к укреплению в направлении 2700 пунктов по индексу Мосбиржи", - говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

6 мая Минфин объявит объемы операций на валютном рынке на предстоящий месяц в рамках бюджетного правила. "Согласно нашим оценкам, ежедневный объем покупок валюты может достичь 19 млрд руб., что способно ограничить потенциал укрепления рубля и оказать поддержку акциям экспортеров", - указывают эксперты.

