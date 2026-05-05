Рубль во вторник немного опустился в паре с юанем на фоне подешевевшей нефти
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
В этом году продажи новостроек в Московском регионе могут сократиться на 15%
Общий объем продаж новостроек в Московском регионе по итогам 2026 г. составит 5,5-6,1 млн кв. м, что соответствует 120-130 тыс. квартирам. Об этом говорится в отчете компании Ricci. Таким образом, по сравнению с 2025 г. спрос сократится на...
 
Гранты малому бизнесу тают на глазах
В январе-марте 2026 г. господдержку в РФ получили почти 92,9 тыс. бизнесов. По сравнению с прошлым годом их число снизилось на 6%. Об этом говорится в исследовании консалтингово-юридического агентства по сопровождению технологических проектов...
 
Ипотека для ИЖС столкнулась с ограничениями
После расширения с 1 марта 2025 года механизма эскроу-счетов на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в кредитовании этого сегмента выявлены сложности с получением проектного финансирования небольшими подрядчиками, пишет...
 
05 мая 2026 года 19:18

Рубль во вторник немного опустился в паре с юанем на фоне подешевевшей нефти

Москва. 5 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль немного опустился на фоне подешевевшей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,0525 руб., что на 3,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 6 мая на 9,4 копейки, до 75,3448 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,12 копейки, до 88,3463 руб./EUR1.

Участники рынка находятся в ожидании сообщений Минфина РФ о размере операций по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле. Ведомство планирует опубликовать эту информацию 6 мая.

Дополнительное поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет РФ в апреле на фоне высоких цен на нефть составит порядка 200 млрд рублей, в марте наблюдалось недопоступление этих доходов примерно на ту же сумму, ранее сообщил министр финансов РФ Антона Силуанова.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему".

Минфин отмечал, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае.

"Курс рубля в начале недели относительно стабилен, оставаясь у 75 руб. за доллар и 11 руб. за юань. Но это временное затишье. На днях, как ожидается, возвращающийся на валютный рынок Минфин сообщит об объемах операций по бюджетному правилу. Это сместит баланс не в пользу рубля, и довольно ощутимо - доллар, вероятнее всего, вернется выше 80 руб., юань - в направлении 12 руб. Эффект от цикла снижения ключевой ставки ЦБ, приближение сезона отпусков также на стороне инвалют. Мировые цены на нефть остаются высокими, подогреваемые ближневосточными коллизиями, но воспользоваться этим в полной мере экспортеры РФ не могут. Тем не менее ценовая конъюнктура нефти остается благоприятной для рубля, и эффект от этого должен среднесрочно сдерживать снижение рубля. Краткосрочно прогнозируем курс рубля к доллару на уровне 75-77 руб., юаня - 10,95-11,25 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

"В среду, 6 мая, Минфин отчитается о нефтегазовых доходах за апрель и объявит объем валютных операций по бюджетному правилу на май. По нашим приблизительным оценкам, объем покупок валюты в ближайший месяц может составить чуть менее 400 млрд руб., или порядка 13 млрд руб. в день. Такая оценка соответствует историческим уровням покупок Минфина (например, 11-13 млрд руб./день в прошлом). Насколько велика эта сумма? Для сравнения: ежедневный оборот на валютном рынке Московской биржи (основная площадка для USD/RUB, CNY/RUB и др.) исторически достигает сотен миллиардов рублей. Поэтому та величина валюты, которую Минфин начал опять скупать с рынка, мала по сравнению с общим оборотом валютного рынка и вряд ли сильно повлияет на курс рубля. Скорее, это будет просто стабилизирующий фактор для российской валюты", - полагает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник на фоне надежд на то, что режим перемирия на Ближнем Востоке будет соблюдаться, а движение судов через Ормузский пролив постепенно восстанавливаться.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $110,6 за баррель, на 3,3% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 3,9%, до $102,25 за баррель.

Накануне контракты на Brent подорожали на 5,8%, на WTI - на 4,4% на росте опасений эскалации американо-иранского конфликта после сообщений об обстреле патрульного корабля США иранскими военными, а также ударах Ирана по объектам в Объединенных Арабских Эмиратах.

Во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что договоренности о перемирии с Ираном продолжают соблюдаться. "Сейчас перемирие, безусловно, соблюдается, перемирие с Ираном не закончилось", - сказал он в ходе пресс-конференции. Хегсет назвал миссию "Свобода", направленную на обеспечение прохождения коммерческих судов через Ормузский пролив, отдельным и самостоятельным проектом, а также отметил, что США ожидали "некоторой напряженности" на начальной стадии его реализации.

Миссия "Свобода" была анонсирована президентом США Дональдом Трампом в минувшие выходные. Глава Белого дома заявил, что американские ВМС начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся его покинуть.

Банк России во вторник, 5 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,13 трлн рублей (при лимите 4,13 трлн рублей и спросе 5,428 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 28 апреля, ЦБ разместил 4,59 трлн рублей (при лимите 4,59 трлн рублей и спросе 6,938 трлн рублей) в среднем по ставке 14,55% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 5 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник опустилась на 16 базисных пунктов - до 14,33% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев снизились во вторник на 2 базисных пункта и составили 14,66%, 15,19% и 16,07% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


