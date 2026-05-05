Выраженные движения на рынке облигаций среднесрочно маловероятны - "Цифра брокер"

Выраженные движения на рынке облигаций в среднесрочной перспективе маловероятны, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Ожидания относительно снижения ключевой ставки в сегменте долгового рынка были полностью учтены до апрельского заседания, поэтому решение Банка России не повлияло на динамику индекса RGBI Y, который продолжил консолидацию на уровне 14%, отмечают эксперты в обзоре.

"Мы не ожидаем выраженных движений на рынке облигаций в среднесрочной перспективе, но полагаем, что движение в сторону дальнейшего снижения доходностей будет преобладать вместе с продолжением цикла снижения ставки, - указывают они. - Считаем интересными длинные выпуски ОФЗ, ликвидные бивалютные облигации, а также среднесрочные корпоративные бумаги с фиксированным доходом от надежных эмитентов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.