Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Starbucks до $104

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Starbucks Corp. до $104 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент представил результаты за II квартал 2026 финансового года (ф.г.), бизнес продемонстрировал рост на уровне высокого однозначного процента во всех сегментах, отмечают эксперты. Менеджмент также провел звонок с инвесторами и представил ориентиры на весь 2026 ф.г.

"Мы пересмотрели прогноз финансовых показателей с учетом улучшения динамики сопоставимых продаж и отделения китайского бизнеса, а также ориентиров компании по росту сети кофеен в 2026 году, - пишут аналитики инвесткомпании. - Повысили нашу целевую цену до $104 и сохранили рекомендацию "держать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.