Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина.

"Результаты эмитента за 1К26 по МСФО отражают эффект оптимизации операционных затрат в условиях повышенного давления на сектор, - отмечает эксперт. - Сохраняем позитивный взгляд и рекомендацию "покупать" для бумаг X5".

