Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 5 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,065 руб., что на 4,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос на 13 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,82 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 25 копеек, до 88,83 руб./EUR1.

Участники рынка находятся в ожидании сообщений Минфина РФ о размере операций по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле. Ведомство планирует опубликовать эту информацию 6 мая.

Дополнительное поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет РФ в апреле на фоне высоких цен на нефть составит порядка 200 млрд рублей, в марте наблюдалось недопоступление этих доходов примерно на ту же сумму, ранее сообщил министр финансов РФ Антона Силуанова.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему".

Минфин отмечал, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае.

"Курс рубля в начале недели относительно стабилен, оставаясь у 75 за доллар и 11 за юань. Но это временное затишье. На днях, как ожидается, возвращающийся на валютный рынок Минфин сообщит об объемах операций по бюджетному правилу. Это сместит баланс не в пользу рубля, и довольно ощутимо - доллар, вероятнее всего, вернется выше 80, юань - в направлении 12. Эффект от цикла снижения ключевой ставки ЦБ, приближение сезона отпусков также на стороне инвалют. Мировые цены на нефть остаются высокими, подогреваемые ближневосточными коллизиями, но воспользоваться этим в полной мере экспортеры РФ не могут. Тем не менее ценовая конъюнктура нефти остается благоприятной для рубля, и эффект от этого должен среднесрочно сдерживать снижение рубля. Краткосрочно прогнозируем курс рубля к доллару на уровне 75-77, юаня - 10,95-11,25", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Нефть дешевеет днем во вторник на ожиданиях, что США смогут способствовать восстановлению прохода танкеров через Ормузский пролив.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $112,66 за баррель, на 1,57% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,33%, до $103,91 за баррель.

В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС страны начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся его покинуть.

Во вторник датская судоходная компания Maersk сообщила, что ее судно прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных. По заявлению Maersk, судно Alliance Fairfax находилось в Персидском заливе, когда в феврале началась война, и не могло выйти из него.

Банк России во вторник, 5 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,13 трлн рублей (при лимите 4,13 трлн рублей и спросе 5,428 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 28 апреля, ЦБ разместил 4,59 трлн рублей (при лимите 4,59 трлн рублей и спросе 6,938 трлн рублей) в среднем по ставке 14,55% годовых.