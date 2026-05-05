Мнения аналитиков
Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
В этом году продажи новостроек в Московском регионе могут сократиться на 15%
Общий объем продаж новостроек в Московском регионе по итогам 2026 г. составит 5,5-6,1 млн кв. м, что соответствует 120-130 тыс. квартирам. Об этом говорится в отчете компании Ricci. Таким образом, по сравнению с 2025 г. спрос сократится на...
 
Гранты малому бизнесу тают на глазах
В январе-марте 2026 г. господдержку в РФ получили почти 92,9 тыс. бизнесов. По сравнению с прошлым годом их число снизилось на 6%. Об этом говорится в исследовании консалтингово-юридического агентства по сопровождению технологических проектов...
 
Ипотека для ИЖС столкнулась с ограничениями
После расширения с 1 марта 2025 года механизма эскроу-счетов на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в кредитовании этого сегмента выявлены сложности с получением проектного финансирования небольшими подрядчиками, пишет...
 
05 мая 2026 года 15:37

Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 5 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,065 руб., что на 4,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос на 13 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,82 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 25 копеек, до 88,83 руб./EUR1.

Участники рынка находятся в ожидании сообщений Минфина РФ о размере операций по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле. Ведомство планирует опубликовать эту информацию 6 мая.

Дополнительное поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет РФ в апреле на фоне высоких цен на нефть составит порядка 200 млрд рублей, в марте наблюдалось недопоступление этих доходов примерно на ту же сумму, ранее сообщил министр финансов РФ Антона Силуанова.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему".

Минфин отмечал, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае.

"Курс рубля в начале недели относительно стабилен, оставаясь у 75 за доллар и 11 за юань. Но это временное затишье. На днях, как ожидается, возвращающийся на валютный рынок Минфин сообщит об объемах операций по бюджетному правилу. Это сместит баланс не в пользу рубля, и довольно ощутимо - доллар, вероятнее всего, вернется выше 80, юань - в направлении 12. Эффект от цикла снижения ключевой ставки ЦБ, приближение сезона отпусков также на стороне инвалют. Мировые цены на нефть остаются высокими, подогреваемые ближневосточными коллизиями, но воспользоваться этим в полной мере экспортеры РФ не могут. Тем не менее ценовая конъюнктура нефти остается благоприятной для рубля, и эффект от этого должен среднесрочно сдерживать снижение рубля. Краткосрочно прогнозируем курс рубля к доллару на уровне 75-77, юаня - 10,95-11,25", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Нефть дешевеет днем во вторник на ожиданиях, что США смогут способствовать восстановлению прохода танкеров через Ормузский пролив.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $112,66 за баррель, на 1,57% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,33%, до $103,91 за баррель.

В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС страны начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся его покинуть.

Во вторник датская судоходная компания Maersk сообщила, что ее судно прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных. По заявлению Maersk, судно Alliance Fairfax находилось в Персидском заливе, когда в феврале началась война, и не могло выйти из него.

Банк России во вторник, 5 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,13 трлн рублей (при лимите 4,13 трлн рублей и спросе 5,428 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 28 апреля, ЦБ разместил 4,59 трлн рублей (при лимите 4,59 трлн рублей и спросе 6,938 трлн рублей) в среднем по ставке 14,55% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 мая 2026 года 19:36
Рынок акций РФ в среду просел к 2630п по индексу МосБиржи во главе с нефтяниками, вырос Полюс вслед за золотом
Москва. 6 мая. Российский рынок акций в среду просел под давлением упавшей нефти (июльский фьючерс на Brent откатился к $102 за баррель) в ожидании сокращения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи снизился в район 2630 пунктов.    читать дальше
06 мая 2026 года 19:16
Рубль в среду подорожал в паре с юанем на новостях о бюджетном правиле
Москва. 6 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль вырос после сообщений Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,9455 руб., что на 10,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
06 мая 2026 года 18:46
"БКС МИ" повысил оценку акций Verizon до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Verizon Communications до "позитивной", подняв и прогнозную стоимость до $53 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Отмечаем улучшение качества бизнеса и более устойчивый профиль роста. 1К26 подтвердил...    читать дальше
06 мая 2026 года 17:56
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Eli Lilly до $1300
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Eli Lilly с $1200 до $1300 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Квартальные результаты эмитента вновь превзошли даже самые оптимистичные ожидания, констатируют эксперты. Параллельно Eli Lilly заметно...    читать дальше
06 мая 2026 года 17:11
Прогноз рубля на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу 2026г пока в силе - "Астра Управление активами"
Прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу текущего года пока остается в силе, говорится в материале директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого. "Долгожданный анонс объема регулярных операций с валютой и...    читать дальше
06 мая 2026 года 16:30
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может остаться актуальным до конца мая - ПСБ
Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань в сложившихся условиях может сохранить актуальность вплоть до конца текущего месяца, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич. "Переход к покупкам валюты в рамках бюджетного правила является фактором в пользу ослабления рубля. Однако объявленные Минфином...    читать дальше
06 мая 2026 года 15:46
Freedom Finance Global возобновил анализ Valero Energy с рекомендацией "продавать" для ее акций
Freedom Finance Global возобновил аналитическое освещение Valero Energy, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $205 за штуку, рекомендация дается "продавать". Valero Energy отчиталась за первый квартал 2026 года:...    читать дальше
06 мая 2026 года 15:27
Рубль днем отыграл утренние потери и поднимается в паре с юанем на новостях о бюджетном правиле
Москва. 6 мая. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль перешел к повышению после сообщения Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть.    читать дальше
06 мая 2026 года 15:08
Курс рубля, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1 в мае - УК "Первая"
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1 в мае, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. Покупки валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу с 8 мая по 4 июня текущего года составят 110,3 млрд руб., что значительно ниже...    читать дальше
06 мая 2026 года 14:27
Цена на золото может опуститься к $4000/унц. в течение года - "ВТБ Мои инвестиции"
Котировки золота могут опуститься к отметке $4000 за тройскую унцию в течение года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Золото все больше ведет себя как рисковый актив, констатируют эксперты: дорожает на новостях о снижении геополитической напряженности на Ближнем Востоке и дешевеет на...    читать дальше
06 мая 2026 года 13:47
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Норникеля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 180 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цены на никель приближаются к $20 тыс. за тонну, умеренно...    читать дальше
06 мая 2026 года 13:16
Курс рубля, вероятно, останется выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в мае - "Т-Инвестиции"
Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, вероятно, останутся на уровнях выше 75 руб./$1 и 11 руб. за юань соответственно в текущем месяце, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. Минфин с 8 мая по 4 июня 2026 года будет покупать валюту и золото на 5,8 млрд рублей в...    читать дальше
06 мая 2026 года 12:44
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Jiangsu Hengli Hydraulic
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Jiangsu Hengli Hydraulic с прогнозной стоимостью на уровне 106,64 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Компания продемонстрировала рост ключевых финансовых показателей за весь 2025 год, а по итогам 1К26 выручка...    читать дальше
06 мая 2026 года 12:14
Оценка инвесткейса Сбербанка позитивна - Совкомбанк
Оценка инвестиционного кейса Сбербанка позитивна, говорится в материале аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. Эмитент опубликовал сильный отчет за 1К26 по МСФО на фоне позитивных рыночных тенденций и контроля над расходами, отмечает эксперт. "На инвестиционный кейс Сбербанка смотрим...    читать дальше
06 мая 2026 года 11:38
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора Гонконгской биржи
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с прогнозной стоимостью на уровне 499 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря...    читать дальше
Страница 1 из 6
1
