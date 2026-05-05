Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк

Акции "Московской биржи" (с поправкой на текущие уровни процентных ставок) в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, считают старший аналитик Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев.

Несмотря на некоторую нормализацию объемов торгов в апреле, в целом их годовая динамика остается позитивной, обеспечивая, на взгляд экспертов, рост комиссионного дохода более чем на 20%.

"По нашим оценкам, с учетом текущих макровводных, динамики объемов торгов, стабилизации остатков на счетах участников рынка и планов по росту расходов, прибыль биржи в 2026 году может остаться на сопоставимом с 2025 годом уровне (после сокращения на 25% в прошлом году)", - отмечают Кипнис и Николаев в комментарии.

"Такой сценарий предполагает, что акции "Московской биржи" торгуются с коэффициентом P/E 2026П на уровне 6,4х, против исторических значений 10-11х. С поправкой на текущие уровни процентных ставок бумаги не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд", - пишут они.

