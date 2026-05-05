Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Россия объявила перемирие на 8-9 мая в честь Дня Победы и предупредила Украину о последствиях в случае попыток сорвать празднования. "В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В.В.Путина, 8-9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в заявлении Минобороны РФ. "Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", - говорится в тексте.

"Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая", - сообщило министерство. "Вооруженными силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий", - сказано в заявлении.

"В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева", - подчеркнуло Минобороны. "Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась", - говорится в заявлении. "Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", - отметили в ведомстве.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что в случае нападения на любой американский корабль, участвующий в проекте "Свобода", США уничтожат иранское руководство. "Если иранцы попытаются нацелиться на американские корабли в регионе, мы сотрем их с лица земли", - привел журналист телеканала Трэй Йингст в понедельник слова Трампа.

Ранее Трамп заявил, что с понедельника США будут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся покинуть его. Он отметил, что речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана. Трамп подчеркнул, что данные суда затем не вернутся в Персидский залив до тех пор, пока не будет решен иранский кризис. По словам президента США, речь идет об акции гуманитарного характера, так как моряки на борту заблокированных судов зачастую страдают от нехватки продовольствия и других проблем.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник на фоне усилившихся опасений по поводу нового витка эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Ранее президент США Трамп заявил, что Штаты начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся его покинуть. В понедельник американские военные сообщили об успешном проходе через пролив двух судов под флагом США.

Однако в этот же день иранские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что иранские военные запустили две ракеты по американскому патрульному кораблю, проигнорировавшему их предупреждения. По данным СМИ, инцидент произошел вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Ракеты попали в цель, после чего корабль прекратил движение в сторону Ормузского пролива и ушел в другом направлении. В то же время Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло эти заявления.

Кроме того, ОАЭ заявили, что перехватили три ракеты, запущенные из Ирана, а четвертая упала в море. В сообщении Минобороны страны, размещенном в понедельник в соцсети X, говорится, что силы ПВО страны противодействуют атакам со стороны Ирана, в которых применяются ракеты и дроны.

Продолжение войны на Ближнем Востоке будет усиливать риски ускорения инфляции и замедления экономики, ограничивая возможности Федеральной резервной системы по предоставлению четких сигналов относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики, заявил глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

Фондовые индексы Гонконга и Австралии снижаются в ходе торгов во вторник. Биржи Японии, материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с государственными праздниками. Гонконгский индикатор Hang Seng к 8:34 МСК опустился на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%. Резервный банк Австралии (RBA) во вторник поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,35% годовых с 4,1%. Она была увеличена по итогам третьего заседания подряд и теперь находится на максимальном уровне за 15 месяцев. Большинство аналитиков прогнозировали повышение также на 25 базисных пунктов.

Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром в рамках коррекции после заметного роста накануне на фоне ожиданий, что США смогут ослабить контроль Ирана над Ормузским проливом и способствовать восстановлению прохода танкеров по этому маршруту. Во вторник датская судоходная компания Maersk сообщила, что ее судно под флагом США прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных. По заявлению Maersk, судно Alliance Fairfax находилось в Персидском заливе, когда в феврале началась война, и "не могло выйти из него".

В то же время накануне сообщалось, что иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения. Инцидент произошел вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Несколько коммерческих судов в этом районе также подверглись ударам. Кроме того, власти эмирата Фуджейра заявили, что атака беспилотника на нефтяной порт привела к крупному пожару на объекте нефтяной промышленности.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $113,88 за баррель, что на 0,49% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 5,8%, до $114,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1,43%, до $104,9 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 4,4%, до $106,42 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 2,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,661 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,781 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 мая вырос на 0,15% и составил 120,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за четыре дня (1-4 мая) прибавил 0,29%, поднявшись до 1281,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (+1,03%), "Почта России БО-002P-01" (+0,77%), "Почта России БО-002P-03" (+0,6%) и "Автодор-003Р-02" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-06R" (-0,34%), "Почта России-001Р-10" (-0,26%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк лизинг" завершило размещение годовых облигаций серии БО-П20 номинальным объемом 5,5 млрд рублей, реализовав 93,18% займа на 5,125 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 марта, размещение продолжалось с 27 марта. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 13,6% годовых.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 18-20-го купонов облигаций серии 001Р-03R на уровне 13,8% годовых. Купонный доход указывается в отношении 5 млн 475 тыс. 46 облигаций, находящихся в обращении и ранее не выкупленных по офертам. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года. Ставка текущего полугодового купона по нему составляет 16% годовых. По займу 15 мая предстоит исполнение оферты. Сбор заявок на приобретение пройдет с 5 по 12 мая.

ООО "Роял капитал" допустило технический дефолт по выплате 8-го купона 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 100 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 2,384 млн рублей. Причина - "отсутствие у эмитента денежных средств, которое вызвано задержкой поступления денежных средств от контрагентов. А также ограничение по распоряжению денежными средствами в связи с наличием в картотеке банка на счетах эмитента инкассовых поручений налогового органа". Дата истечения срока технического дефолта - 13 мая. Компания разместила выпуск в сентябре 2025 года, ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 29% годовых до погашения.

ООО "СибАвтоТранс" допустило фактический дефолт при выплате 9-го купона и второй части номинала облигаций серии 001Р-03 на общую сумму 38 млн рублей, в том числе 18 млн рублей при выплате по купону и 20 млн рублей при погашении части номинала. Срок исполнения обязательств по облигациям наступил 16 апреля, дата истечения срока технического дефолта - 30 апреля. В качестве причины неисполнения обязательств компания указывает недостаток денежных средств, вызванный задержкой их поступления от контрагентов и ограничением по распоряжению денежными средствами в связи с наличием в картотеке банка на счетах эмитента инкассовых поручений от лизинговых компаний. Эмитент также уведомил о возникновении у владельцев облигаций компании права требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. В конце апреля "СибАвтоТранс" допустил первый техдефолт при выплате купона и погашении части номинала облигаций серии 001Р-03, за ним последовали три техдефолта при выплате купонов бондов серий 001Р-05, 001Р-06 и 001Р-07. Кроме того, 30 апреля компания также должна была выплатить купон и погасить часть номинала по выпуску 001Р-01 на 35,4 млн рублей, но не смогла исполнить обязательства, допустив техдефолт. В настоящее время в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций эмитента на 1,45 млрд рублей.