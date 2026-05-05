Рубль утром немного понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 5 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0385 руб. (+2,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,42 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании сообщений Минфина РФ о размере операций по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле. Ведомство планирует опубликовать эту информацию 6 мая.

Дополнительное поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет РФ в апреле на фоне высоких цен на нефть составит порядка 200 млрд рублей, в марте наблюдалось недопоступление этих доходов примерно на ту же сумму, ранее сообщил министр финансов РФ Антона Силуанова.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему".

Минфин отмечал, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае.

Курс валютной пара юань/рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Участники торгов могут занять выжидательную позицию до анонсирования объемов операций по бюджетному правилу, что будет способствовать консолидации китайской валюты на достигнутых уровнях и снижению волатильности, - пишет эксперт в комментарии. - При этом во второй половине недели видим риски выхода юаня в верхнюю половину данного коридора".

Рубль обладает потенциалом ослабления до уровней 79-82 за доллар со второй недели мая, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Давление на курс рубля к доллару США оказывает ожидание возвращения Минфина на валютный рынок, который вскоре объявит объемы операций на рынке, отмечают эксперты.

"Мы ожидаем, что в мае объем покупок может составить до 0,4 трлн руб. (до 19 млрд руб. в день). Это связано с высокими ценами на нефть марки Urals, по которой будет рассчитываться НДПИ: Минэкономразвития объявило, что данная цена за апрель составит $94,87 за баррель. В мае же налоговая цена нефти останется высокой, что вынудит Минфин совершать покупки на валютном рынке", - пишут они в комментарии.

Кроме того, указывают аналитики инвесткомпании, продажи валютной выручки экспортерами в мае могут снизиться после прохождения масштабного налогового периода.

"В совокупности это может ослабить рубль до 79-82 за доллар со второй недели мая", - прогнозируют эксперты.

Цены на нефть опускаются утром во вторник благодаря ожиданиям, что США смогут ослабить контроль Ирана над Ормузским проливом и способствовать восстановлению прохода танкеров по этому маршруту.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $113,41 за баррель, что на 1,88% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,14%, до $104,12 за баррель.

В понедельник нефть Brent подорожала на 5,8%, WTI - на 4,4%.

Накануне сообщалось, что иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения. Инцидент произошел вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Несколько коммерческих судов в этом районе также подверглись ударам.

Кроме того, власти эмирата Фуджейра заявили, что атака беспилотника на нефтяной порт привела к крупному пожару на объекте нефтяной промышленности.