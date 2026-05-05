Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
В Госдуму внесен законопроект, который синхронизирует НК с будущим регулированием криптовалют
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует Налоговый кодекс (НК) с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в РФ. Предлагается освободить от НДС услуги обменников и цифровых депозитариев, уточнить...
 
Птицеводы предложили установить ценовую вилку для яиц
Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории С1. Это следует из подготовленной ими презентации. О том, что обсуждения идут, "Коммерсанту"...
 
Поддержку роста экономики могут включить в число целей ЦБ
Мандат российского Центрального банка должен быть ориентирован в том числе на поддержку экономического роста, чтобы эффективно реагировать на "выраженные шоки предложения". Такой вывод делают эксперты ЦМАКПа "О мандатах центральных банков: мировой...
 
05 мая 2026 года 10:30

Рубль утром немного понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 5 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0385 руб. (+2,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,42 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании сообщений Минфина РФ о размере операций по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле. Ведомство планирует опубликовать эту информацию 6 мая.

Дополнительное поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет РФ в апреле на фоне высоких цен на нефть составит порядка 200 млрд рублей, в марте наблюдалось недопоступление этих доходов примерно на ту же сумму, ранее сообщил министр финансов РФ Антона Силуанова.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему".

Минфин отмечал, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае.

Курс валютной пара юань/рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Участники торгов могут занять выжидательную позицию до анонсирования объемов операций по бюджетному правилу, что будет способствовать консолидации китайской валюты на достигнутых уровнях и снижению волатильности, - пишет эксперт в комментарии. - При этом во второй половине недели видим риски выхода юаня в верхнюю половину данного коридора".

Рубль обладает потенциалом ослабления до уровней 79-82 за доллар со второй недели мая, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Давление на курс рубля к доллару США оказывает ожидание возвращения Минфина на валютный рынок, который вскоре объявит объемы операций на рынке, отмечают эксперты.

"Мы ожидаем, что в мае объем покупок может составить до 0,4 трлн руб. (до 19 млрд руб. в день). Это связано с высокими ценами на нефть марки Urals, по которой будет рассчитываться НДПИ: Минэкономразвития объявило, что данная цена за апрель составит $94,87 за баррель. В мае же налоговая цена нефти останется высокой, что вынудит Минфин совершать покупки на валютном рынке", - пишут они в комментарии.

Кроме того, указывают аналитики инвесткомпании, продажи валютной выручки экспортерами в мае могут снизиться после прохождения масштабного налогового периода.

"В совокупности это может ослабить рубль до 79-82 за доллар со второй недели мая", - прогнозируют эксперты.

Цены на нефть опускаются утром во вторник благодаря ожиданиям, что США смогут ослабить контроль Ирана над Ормузским проливом и способствовать восстановлению прохода танкеров по этому маршруту.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $113,41 за баррель, что на 1,88% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,14%, до $104,12 за баррель.

В понедельник нефть Brent подорожала на 5,8%, WTI - на 4,4%.

Накануне сообщалось, что иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения. Инцидент произошел вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Несколько коммерческих судов в этом районе также подверглись ударам.

Кроме того, власти эмирата Фуджейра заявили, что атака беспилотника на нефтяной порт привела к крупному пожару на объекте нефтяной промышленности.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


05 мая 2026 года 12:35
Акции HeadHunter, скорее всего, недооценены рынком - "БКС МИ"
Акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) в настоящее время, скорее всего, недооценены рынком, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Булгаков. Акционеры эмитента на годовом собрании утвердили решение о выплате дивидендов за второе полугодие 2025 года в размере 233 рублей на акцию,...    читать дальше
05 мая 2026 года 12:10
Инвесткейс Сбербанка остается позитивным - Совкомбанк
Инвестиционный кейс Сбербанка остается позитивным, говорится в комментарии аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. "На отчетность эмитента за 1К26 по МСФО смотрим позитивно: банк демонстрирует стабильность. Продолжаем позитивно смотреть на инвестиционный кейс компании на фоне тенденции в...    читать дальше
05 мая 2026 года 11:38
Оценка акций Мосбиржи остается позитивной - инвестбанк "Синара"
Оценка акций "Московской биржи" остается позитивной, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Ольги Найденовой. "Мы считаем опубликованные данные об объемах торгов за апрель неплохими: они в целом соответствуют ранее сложившимся трендам с поправкой на скачок,...    читать дальше
05 мая 2026 года 11:13
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Apple до $239
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Apple Inc. с $220 до $239 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Мы сохраняем негативный взгляд на бумаги эмитента, несмотря на очередной сильный квартал. Результаты отражают большой спрос на айфоны и...    читать дальше
05 мая 2026 года 10:49
Доходности длинных ОФЗ среднесрочно будут следовать за ставкой ЦБ РФ - ПСБ
Доходности длинных рублевых госбумаг (от семи лет) среднесрочно будут следовать за ключевой ставкой ЦБ РФ, сохраняя минимальный положительный спред к ней, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Консолидация индекса RGBI внутри...    читать дальше
05 мая 2026 года 10:30
Индекс Мосбиржи может попытаться перейти к восстановлению - ПСБ
Индекс Мосбиржи может попытаться перейти к восстановлению и тестированию отметки 2630 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Рынок продолжит во вторник движение в диапазоне 2600-2700 пунктов. При этом фактор высоких...    читать дальше
05 мая 2026 года 10:13
Рынок акций РФ может показать отскок на фоне перепроданности - "Алор Брокер"
Российский рынок акций может показать отскок на фоне перепроданности, однако поводов для полноценного подъема в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Наши негативные опасения продолжают реализовываться. В понедельник...    читать дальше
05 мая 2026 года 09:54
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью $949 за штуку, что предполагает потенциал роста 35,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Акции биотехнологической компании за последние...    читать дальше
05 мая 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 5 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
05 мая 2026 года 09:34
Рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пара юань/рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Участники торгов могут занять выжидательную позицию до анонсирования объемов...    читать дальше
05 мая 2026 года 09:16
Рубль может ослабнуть до 79-82 руб./$1 в мае - "Цифра брокер"
Рубль обладает потенциалом ослабления до уровней 79-82 руб./$1 со второй недели мая, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Давление на курс рубля к доллару США оказывает ожидание возвращения Минфина на валютный рынок, который 8 мая объявит объемы операций на рынке, отмечают...    читать дальше
04 мая 2026 года 19:47
Рынок акций РФ начал неделю с обновления минимума индекса МосБиржи с ноября, лидировал в откате "ЛУКОЙЛ" из-за дивотсечки
Москва. 4 мая. Российский рынок акций в начале межпраздничной недели снизился в условиях геополитической напряженности и отсечки годовых дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа" (-4,8%, до 5210 рублей; выплаты - 278 рублей), при этом индекс МосБиржи опустился в район 2620 пунктов, обновив минимум с конца ноября 2025 года. Откат цен blue chips сдерживали выросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $114 за баррель) и ослабление официального курса рубля к доллару.    читать дальше
04 мая 2026 года 19:26
Рубль в понедельник немного опустился в паре с юанем после длительных праздничных выходных
Москва. 4 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль опустился после длительных праздничных выходных, несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,0155 руб., что на 3,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
04 мая 2026 года 19:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8742 рублей за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент представил слабые финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025...    читать дальше
04 мая 2026 года 18:34
Рубль может попытаться закрепиться над уровнем 11,08 руб./юань в ближайшие дни - БКС Экспресс
Курс валютной пары юань/рубль может попытаться закрепиться над отметкой 11,08 руб. за юань в ближайшие сессии, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Давление на курс рубля, по мнению аналитика, способны оказывать ожидания возращения на валютный рынок Минфина. Уже...    читать дальше
