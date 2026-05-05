Оценка акций Мосбиржи остается позитивной - инвестбанк "Синара"

Оценка акций "Московской биржи" остается позитивной, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Ольги Найденовой.

"Мы считаем опубликованные данные об объемах торгов за апрель неплохими: они в целом соответствуют ранее сложившимся трендам с поправкой на скачок, наблюдавшийся в марте. Важно отметить, что темп роста на денежном рынке, который выступает крупнейшим источником комиссионного дохода с долей около 28%, остается выше 30%. Единственный рынок с отрицательной динамикой - акций, что также соответствует показателям 1К26, - пишет эксперт. - В целом полагаем, что данные подтверждают тренд роста комиссионных доходов. В свете по-прежнему высоких объемов торгов мы все также позитивно смотрим на акции "Московской биржи".

