"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Apple до $239

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Apple Inc. с $220 до $239 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Мы сохраняем негативный взгляд на бумаги эмитента, несмотря на очередной сильный квартал. Результаты отражают большой спрос на айфоны и сервисы компании, а также значительное улучшение продаж в Китае. Текущая оценка выше среднеисторических значений: P/E 31х (+12% к пятилетним средним), - указывают эксперты инвесткомпании. - Тем не менее Apple - одна из самых дорогих среди крупнейших мировых технологических компаний. В связи с этим повышаем целевую цену на двенадцать месяцев с $220 до $239".

