Рынок акций РФ может показать отскок на фоне перепроданности - "Алор Брокер"

Российский рынок акций может показать отскок на фоне перепроданности, однако поводов для полноценного подъема в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Наши негативные опасения продолжают реализовываться. В понедельник российский рынок акций просел на 0,9% и ушел в зону поддержки 2600-2620 пунктов по индексу Мосбиржи. В моменте он снижался к 2605 пунктам, но немного сумел отскочить от минимумов дня, - пишет эксперт. - Технически рынок выглядит слабоперепроданным, от поддержки возможен отскок, но вряд ли он перерастет в полноценный подъем - поводов для этого нет. Поэтому увеличивать долю акций в среднесрочных портфелях пока очень рискованно".

