"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью $949 за штуку, что предполагает потенциал роста 35,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Акции биотехнологической компании за последние двенадцать месяцев находятся в плюсе на 19%, при этом с начала 2026 года они в минусе на 9%, отмечает эксперт.

Эмитент по итогам 1К26 отчитался с превышением прогнозов и по выручке, и по чистой прибыли. При этом прибыль превысила ожидания на солидную величину, а компания сообщила о целом ряде позитивных новостей по "пайплайну", в частности, указывает Саидова, о новых одобрениях препаратов.

Важным событием стало и апрельское достижение договоренности о ценах с администрацией Дональда Трампа, обращает внимание аналитик "Финама": таким образом компания сделала свои риски управляемыми и защитилась от непредсказуемых мер со стороны текущей администрации.

В настоящий момент акции Regeneron торгуются с дисконтом в размере 35,3% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/S, P/S и EV/EBITDA (NTM), говорится в обзоре.

По мнению Саидовой, к рискам для Regeneron Pharmaceuticals можно отнести высокую зависимость бизнеса от препарата Dupixent.

Regeneron Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, ведущая исследования в таких сферах медицины, как кардиология и метаболические заболевания, инфекционные и воспалительные заболевания, иммунология, онкология, гематология, офтальмология и редкие заболевания.

