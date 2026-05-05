Рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пара юань/рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Участники торгов могут занять выжидательную позицию до анонсирования объемов операций по бюджетному правилу, что будет способствовать консолидации китайской валюты на достигнутых уровнях и снижению волатильности, - пишет эксперт в комментарии. - При этом во второй половине недели видим риски выхода юаня в верхнюю половину данного коридора".

