.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль может ослабнуть до 79-82 руб./$1 в мае - "Цифра брокер"
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
В Госдуму внесен законопроект, который синхронизирует НК с будущим регулированием криптовалют
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует Налоговый кодекс (НК) с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в РФ. Предлагается освободить от НДС услуги обменников и цифровых депозитариев, уточнить...
 
Птицеводы предложили установить ценовую вилку для яиц
Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории С1. Это следует из подготовленной ими презентации. О том, что обсуждения идут, "Коммерсанту"...
 
Поддержку роста экономики могут включить в число целей ЦБ
Мандат российского Центрального банка должен быть ориентирован в том числе на поддержку экономического роста, чтобы эффективно реагировать на "выраженные шоки предложения". Такой вывод делают эксперты ЦМАКПа "О мандатах центральных банков: мировой...
 
05 мая 2026 года 09:16

Рубль может ослабнуть до 79-82 руб./$1 в мае - "Цифра брокер"

Рубль обладает потенциалом ослабления до уровней 79-82 руб./$1 со второй недели мая, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Давление на курс рубля к доллару США оказывает ожидание возвращения Минфина на валютный рынок, который 8 мая объявит объемы операций на рынке, отмечают эксперты.

"Мы ожидаем, что в мае объем покупок может составить до 0,4 трлн руб. (до 19 млрд руб. в день). Это связано с высокими ценами на нефть марки Urals, по которой будет рассчитываться НДПИ: Минэкономразвития объявило, что данная цена за апрель составит $94,87 за баррель. В мае же налоговая цена нефти останется высокой, что вынудит Минфин совершать покупки на валютном рынке", - пишут они в комментарии.

Кроме того, указывают аналитики инвесткомпании, продажи валютной выручки экспортерами в мае могут снизиться в связи с прохождением масштабного налогового периода.

"В совокупности это может ослабить рубль до 79-82 руб./$1 со второй недели мая", - прогнозируют эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 мая 2026 года 12:10
Инвесткейс Сбербанка остается позитивным - Совкомбанк
Инвестиционный кейс Сбербанка остается позитивным, говорится в комментарии аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. "На отчетность эмитента за 1К26 по МСФО смотрим позитивно: банк демонстрирует стабильность. Продолжаем позитивно смотреть на инвестиционный кейс компании на фоне тенденции в...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 11:38
Оценка акций Мосбиржи остается позитивной - инвестбанк "Синара"
Оценка акций "Московской биржи" остается позитивной, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Ольги Найденовой. "Мы считаем опубликованные данные об объемах торгов за апрель неплохими: они в целом соответствуют ранее сложившимся трендам с поправкой на скачок,...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 11:13
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Apple до $239
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Apple Inc. с $220 до $239 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Мы сохраняем негативный взгляд на бумаги эмитента, несмотря на очередной сильный квартал. Результаты отражают большой спрос на айфоны и...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 10:49
Доходности длинных ОФЗ среднесрочно будут следовать за ставкой ЦБ РФ - ПСБ
Доходности длинных рублевых госбумаг (от семи лет) среднесрочно будут следовать за ключевой ставкой ЦБ РФ, сохраняя минимальный положительный спред к ней, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Консолидация индекса RGBI внутри...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 10:30
Рубль утром немного понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 5 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти.    читать дальше
.
05 мая 2026 года 10:30
Индекс Мосбиржи может попытаться перейти к восстановлению - ПСБ
Индекс Мосбиржи может попытаться перейти к восстановлению и тестированию отметки 2630 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Рынок продолжит во вторник движение в диапазоне 2600-2700 пунктов. При этом фактор высоких...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 10:13
Рынок акций РФ может показать отскок на фоне перепроданности - "Алор Брокер"
Российский рынок акций может показать отскок на фоне перепроданности, однако поводов для полноценного подъема в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Наши негативные опасения продолжают реализовываться. В понедельник...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 09:54
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью $949 за штуку, что предполагает потенциал роста 35,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Акции биотехнологической компании за последние...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 5 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
05 мая 2026 года 09:34
Рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пара юань/рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Участники торгов могут занять выжидательную позицию до анонсирования объемов...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 19:47
Рынок акций РФ начал неделю с обновления минимума индекса МосБиржи с ноября, лидировал в откате "ЛУКОЙЛ" из-за дивотсечки
Москва. 4 мая. Российский рынок акций в начале межпраздничной недели снизился в условиях геополитической напряженности и отсечки годовых дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа" (-4,8%, до 5210 рублей; выплаты - 278 рублей), при этом индекс МосБиржи опустился в район 2620 пунктов, обновив минимум с конца ноября 2025 года. Откат цен blue chips сдерживали выросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $114 за баррель) и ослабление официального курса рубля к доллару.    читать дальше
.
04 мая 2026 года 19:26
Рубль в понедельник немного опустился в паре с юанем после длительных праздничных выходных
Москва. 4 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль опустился после длительных праздничных выходных, несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,0155 руб., что на 3,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
04 мая 2026 года 19:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8742 рублей за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент представил слабые финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 18:34
Рубль может попытаться закрепиться над уровнем 11,08 руб./юань в ближайшие дни - БКС Экспресс
Курс валютной пары юань/рубль может попытаться закрепиться над отметкой 11,08 руб. за юань в ближайшие сессии, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Давление на курс рубля, по мнению аналитика, способны оказывать ожидания возращения на валютный рынок Минфина. Уже...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 18:08
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ленты на уровне 2900 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций МКПАО "Лента" на уровне 2900 рублей за штуку, говорится в материале эксперта Екатерины Крыловой. "Лента" и Магнит" демонстрируют разные стратегии адаптации к рынку, отмечает аналитик. "Лента" растет быстрее за счет активной экспансии в малых...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.