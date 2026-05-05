Рубль может ослабнуть до 79-82 руб./$1 в мае - "Цифра брокер"

Рубль обладает потенциалом ослабления до уровней 79-82 руб./$1 со второй недели мая, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Давление на курс рубля к доллару США оказывает ожидание возвращения Минфина на валютный рынок, который 8 мая объявит объемы операций на рынке, отмечают эксперты.

"Мы ожидаем, что в мае объем покупок может составить до 0,4 трлн руб. (до 19 млрд руб. в день). Это связано с высокими ценами на нефть марки Urals, по которой будет рассчитываться НДПИ: Минэкономразвития объявило, что данная цена за апрель составит $94,87 за баррель. В мае же налоговая цена нефти останется высокой, что вынудит Минфин совершать покупки на валютном рынке", - пишут они в комментарии.

Кроме того, указывают аналитики инвесткомпании, продажи валютной выручки экспортерами в мае могут снизиться в связи с прохождением масштабного налогового периода.

"В совокупности это может ослабить рубль до 79-82 руб./$1 со второй недели мая", - прогнозируют эксперты.

