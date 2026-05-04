Рынок акций РФ начал неделю с обновления минимума индекса МосБиржи с ноября, лидировал в откате "ЛУКОЙЛ" из-за дивотсечки
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
В Госдуму внесен законопроект, который синхронизирует НК с будущим регулированием криптовалют
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует Налоговый кодекс (НК) с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в РФ. Предлагается освободить от НДС услуги обменников и цифровых депозитариев, уточнить...
 
Птицеводы предложили установить ценовую вилку для яиц
Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории С1. Это следует из подготовленной ими презентации. О том, что обсуждения идут, "Коммерсанту"...
 
Поддержку роста экономики могут включить в число целей ЦБ
Мандат российского Центрального банка должен быть ориентирован в том числе на поддержку экономического роста, чтобы эффективно реагировать на "выраженные шоки предложения". Такой вывод делают эксперты ЦМАКПа "О мандатах центральных банков: мировой...
 
04 мая 2026 года 19:47

Рынок акций РФ начал неделю с обновления минимума индекса МосБиржи с ноября, лидировал в откате "ЛУКОЙЛ" из-за дивотсечки

Москва. 4 мая. Российский рынок акций в начале межпраздничной недели снизился в условиях геополитической напряженности и отсечки годовых дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа" (-4,8%, до 5210 рублей; выплаты - 278 рублей), при этом индекс МосБиржи опустился в район 2620 пунктов, обновив минимум с конца ноября 2025 года. Откат цен blue chips сдерживали выросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $114 за баррель) и ослабление официального курса рубля к доллару.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2620,82 пункта (-1,4%, минимум сессии - 2605,24 пункта), индекс РТС - 1094,42 пункта (-2,2%), цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 мая, - 75,4388 руб. (+63,74 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%), МКБ (MOEX: CBOM) (-2,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,2%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,2% "префы").

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал близость сделки по Украине растяжимым понятием. "Близка (сделка - ИФ) - это понятие такое растяжимое. Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку, через мирное соглашение. Но если киевский режим не склонен к этому, то мы будем его склонять посредством проведения и завершения специальной военной операции", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о близости сделки по Украине.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп верит в то, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка.

Также Песков заявил, что Россия возвращается к периоду жёсткой конфронтации с Европой. "Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. (Они - ИФ) готовы тратить большие деньги на военное строительство и делают различные движения конфронтационного характера. Они пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. И все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь", - заявил Песков в интервью ИС "Вести".

Президент США Дональд Трамп в последний день отведенного на это дедлайна сообщил в письме Конгрессу о завершении боевых действий против Ирана, сообщило в пятницу Associated Press. При этом, по словам Трампа, несмотря на успех американской военной операции, Иран все еще представляет серьезную угрозу для США. Конгресс до сих пор не одобрил применение военной силы в отношении Ирана, и Белый дом публично не давал понять, что планирует получать такое разрешение.

Агентство Tasnim сообщило, что Иран представил США предложение по мирному урегулированию, состоящее из 14 пунктов. Оно было представлено через пакистанского посредника и призывает к "прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан". По данным агентства, Тегеран считает, что "вопросы должны быть решены в течение 30 дней", а переговоры должны быть сосредоточены на "прекращении войны", а не на продлении режима прекращения огня.

Американская сторона передала Тегерану ответ на предложения по урегулированию конфликта в регионе, заявил в воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он отметил, что иранский план сфокусирован только на завершении конфликта и не затрагивает вопросы ядерной программы. Багаи также вновь подчеркнул, что Иран не приемлет переговоры через ультиматумы с навязанными дедлайнами.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что будет применять "новые правила", разработанные в отношении вод у побережья Ирана в Аравийском море и Ормузском проливе, передало в пятницу агентство Tasnim. Командование подчеркнуло, что намерено сделать воды Ормузского пролива безопасными для судоходства. В заявлении указывается, что военно-морские силы КСИР будут осуществлять контроль над почти 2 тыс. км береговой линии Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, российский рынок акций после небольшого отскока возобновляет падение - опять без явных новостных триггеров, опять на растущей нефти. Вероятно, сказывается фактор сниженной активности на фоне майских праздников, а также негатив со стороны монетарного фактора. Индекс МосБиржи протестировал на прочность район поддержки 2600-2620 пунктов. Технические индикаторы при этом сигнализируют о сильной перепроданности рынка, что может в итоге вылиться в сильный отскок. Прогноз по индексу МосБиржи на вторник - отскок к 2690-2700 пунктам, считает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым отмечает, что ключевым фактором остается геополитика. Трамп объявил о запуске инициативы, направленной на помощь торговым судам, оказавшимся заблокированными из-за закрытия Ормузского пролива. Однако конкретные механизмы её реализации пока не раскрыты, что сохраняет неопределенность. При этом наблюдаются признаки деэскалации: Иран сообщил о получении ответа США на последнее мирное предложение.

На российском рынке акций основное давление на индексы оказала дивидендная отсечка в акциях "ЛУКОЙЛа". Индекс МосБиржи в апреле снизился на 5% из-за осторожной риторики ЦБ, рисков новых налогов, падения валют и геополитических неопределенностей. Рынок технически перепродан, что создает потенциал для отскока вверх - при реализации такого сценария сопротивлением может стать район 2710 пунктов. Однако май статистически слабый месяц, на этом фоне возможно дальнейшее снижение или консолидация рынка, считает Гудым.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи в начале недели продолжил снижение, несмотря на дорогую нефть. Часть инвесторов, вероятно, остаются разочарованными шагом снижения ставки и осторожной риторикой Центробанка 24 апреля. При этом следующее заседание регулятора состоится только в июне.

Возвращение Минфина на валютный рынок должно сдержать укрепление рубля, однако на фоне праздников валютный рынок, вероятно, будет оставаться относительно стабильным. Такая конъюнктура способствует снижению аппетита к риску. Участники рынка находятся в ожидании ослабления рубля и большей ясности по денежно-кредитной и бюджетной политике. Технически на снижение индекса в понедельник повлияла также дивидендная отсечка в акциях "ЛУКОЙЛа", полагает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, цена Brent поднялась к $114 за баррель на фоне обострения глобальной неопределенности, прогноз динамики цен на текущей неделе - $108-115 за баррель. Российская нефть Urals продолжает торговаться с премией или с самым минимальным дисконтом к Brent. Министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявил, что за первые два месяца весны бюджет России заработал около 200 млрд руб. дополнительных доходов. Однако фондовый рынок, видимо, отреагировал не на сам прогноз, а на дополнительный комментарий министра, уточнившего, что эти сверхдоходы позволят пока только взаимно компенсировать ожидаемые потери бюджета.

Акции "Русагро" (MOEX: RAGR) (+5,5%) довольно неожиданно выросли после сообщений о том, что на все имущество основателя Вадима Мошковича, включая контрольный пакет акций "Русагро", наложен арест по решению суда в рамках антикоррупционного иска. Стоимость имущества компании была оценена прокуратурой более чем в 550 млрд руб., что более чем в пять раз превышает размер рыночной капитализации. После публикации этой оценки на бирже появились игроки, которые поверили в "справедливую капитализацию" и теперь будут ставить на повышение котировок этих акций. В течение ближайшего месяца в акциях "Русагро" может быть большая волатильность, считает аналитик.

Важным событием дня стала новость об одобрении на годовом общем собрании акционеров МКПАО "Хэдхантер" дивидендов за 2 полугодие 2025 года - 233 руб. на акцию. Совокупный размер дивидендов за 2025 год у "Хэдхантера" составит 466 руб. на акцию, дивидендная доходность составит 16% за год, что является очень высоким показателем для эмитентов.

"По нашим ожиданиям, во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2600-2700 пунктов", - заключила Мильчакова.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, рынок вышел вниз из привычного бокового диапазона 2700-2800 пунктов и в понедельник опускался вплотную к 2600 пунктам. Он остается под давлением из-за крепкого рубля, геополитической ситуации и не оправдывающихся ожиданий быстрого снижения ставки ЦБ РФ. Игорки ждут 6 мая заявлений Минфина - после его возвращения на рынок российский рубль может ослабнуть, доллар может подняться к 80 руб./$1, что станет позитивным фактором для акций.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский индекс ASX просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подскочил на 5,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%), проседают Европа (индексы DAX и CAC 40 снизились на 1,2-2,1%) и США (индексы к 19:00 мск просели на 0,4-0,9%).

Биржи Великобритании, Японии и Китая в понедельник закрыты (Первый майский банковский выходной в Британии, День зелени в Японии, выходной по случаю Дня труда в КНР).

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены ускорили рост на сигналах эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск составила $114,01 за баррель (+5,4% и -2% в пятницу), июньская цена фьючерса на WTI - $105,55 за баррель (+3,5% и -3% в пятницу).

Иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения со стороны Ирана, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники. По их данным, инцидент произошел вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Ракеты поразили корабль, после чего он прекратил движение в сторону Ормузского пролива и ушел в другом направлении. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло эти утверждения.

Кроме того, ОАЭ заявили, что перехватили три ракеты из Ирана. "Из Ирана были запущены четыре ракеты, три из которых были перехвачены, а одна упала в море", - сообщают в понедельник региональные СМИ со ссылкой на министерство обороны страны.

На минувших выходных семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тыс. б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.

Ранее ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализовано.

Во "втором эшелоне" на МосБирже в понедельник снизились акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-7% и -4% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-6,7% и -4,8% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-5,6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-5,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,1%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (-4,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,3%).

Выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+24,2%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+8,2% и +5,4% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+6,5%), "Русагро" (+5,5%).

Акционеры инвестиционного холдинга SFI (MOEX: SFIN) (ПАО "ЭсЭфАй") (+2,8%, до 1020,4 рубля) одобрили финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 рубля на акцию, передал корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на собрании. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,02 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 мая.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,06 млрд рублей (из них 6,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,29 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,55 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


05 мая 2026 года 12:10
Инвесткейс Сбербанка остается позитивным - Совкомбанк
Инвестиционный кейс Сбербанка остается позитивным, говорится в комментарии аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. "На отчетность эмитента за 1К26 по МСФО смотрим позитивно: банк демонстрирует стабильность. Продолжаем позитивно смотреть на инвестиционный кейс компании на фоне тенденции в...    читать дальше
05 мая 2026 года 11:38
Оценка акций Мосбиржи остается позитивной - инвестбанк "Синара"
Оценка акций "Московской биржи" остается позитивной, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Ольги Найденовой. "Мы считаем опубликованные данные об объемах торгов за апрель неплохими: они в целом соответствуют ранее сложившимся трендам с поправкой на скачок,...    читать дальше
05 мая 2026 года 11:13
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Apple до $239
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Apple Inc. с $220 до $239 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Мы сохраняем негативный взгляд на бумаги эмитента, несмотря на очередной сильный квартал. Результаты отражают большой спрос на айфоны и...    читать дальше
05 мая 2026 года 10:49
Доходности длинных ОФЗ среднесрочно будут следовать за ставкой ЦБ РФ - ПСБ
Доходности длинных рублевых госбумаг (от семи лет) среднесрочно будут следовать за ключевой ставкой ЦБ РФ, сохраняя минимальный положительный спред к ней, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Консолидация индекса RGBI внутри...    читать дальше
05 мая 2026 года 10:30
Рубль утром немного понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 5 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти.    читать дальше
05 мая 2026 года 10:30
Индекс Мосбиржи может попытаться перейти к восстановлению - ПСБ
Индекс Мосбиржи может попытаться перейти к восстановлению и тестированию отметки 2630 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Рынок продолжит во вторник движение в диапазоне 2600-2700 пунктов. При этом фактор высоких...    читать дальше
05 мая 2026 года 10:13
Рынок акций РФ может показать отскок на фоне перепроданности - "Алор Брокер"
Российский рынок акций может показать отскок на фоне перепроданности, однако поводов для полноценного подъема в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Наши негативные опасения продолжают реализовываться. В понедельник...    читать дальше
05 мая 2026 года 09:54
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью $949 за штуку, что предполагает потенциал роста 35,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Акции биотехнологической компании за последние...    читать дальше
05 мая 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 5 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
05 мая 2026 года 09:34
Рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пара юань/рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Участники торгов могут занять выжидательную позицию до анонсирования объемов...    читать дальше
05 мая 2026 года 09:16
Рубль может ослабнуть до 79-82 руб./$1 в мае - "Цифра брокер"
Рубль обладает потенциалом ослабления до уровней 79-82 руб./$1 со второй недели мая, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Давление на курс рубля к доллару США оказывает ожидание возвращения Минфина на валютный рынок, который 8 мая объявит объемы операций на рынке, отмечают...    читать дальше
04 мая 2026 года 19:26
Рубль в понедельник немного опустился в паре с юанем после длительных праздничных выходных
Москва. 4 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль опустился после длительных праздничных выходных, несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,0155 руб., что на 3,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
04 мая 2026 года 19:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8742 рублей за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент представил слабые финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025...    читать дальше
04 мая 2026 года 18:34
Рубль может попытаться закрепиться над уровнем 11,08 руб./юань в ближайшие дни - БКС Экспресс
Курс валютной пары юань/рубль может попытаться закрепиться над отметкой 11,08 руб. за юань в ближайшие сессии, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Давление на курс рубля, по мнению аналитика, способны оказывать ожидания возращения на валютный рынок Минфина. Уже...    читать дальше
04 мая 2026 года 18:08
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ленты на уровне 2900 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций МКПАО "Лента" на уровне 2900 рублей за штуку, говорится в материале эксперта Екатерины Крыловой. "Лента" и Магнит" демонстрируют разные стратегии адаптации к рынку, отмечает аналитик. "Лента" растет быстрее за счет активной экспансии в малых...    читать дальше
