.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в понедельник немного опустился в паре с юанем после длительных праздничных выходных
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
В Госдуму внесен законопроект, который синхронизирует НК с будущим регулированием криптовалют
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует Налоговый кодекс (НК) с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в РФ. Предлагается освободить от НДС услуги обменников и цифровых депозитариев, уточнить...
 
Птицеводы предложили установить ценовую вилку для яиц
Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории С1. Это следует из подготовленной ими презентации. О том, что обсуждения идут, "Коммерсанту"...
 
Поддержку роста экономики могут включить в число целей ЦБ
Мандат российского Центрального банка должен быть ориентирован в том числе на поддержку экономического роста, чтобы эффективно реагировать на "выраженные шоки предложения". Такой вывод делают эксперты ЦМАКПа "О мандатах центральных банков: мировой...
 
04 мая 2026 года 19:26

Рубль в понедельник немного опустился в паре с юанем после длительных праздничных выходных

Москва. 4 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль опустился после длительных праздничных выходных, несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,0155 руб., что на 3,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 5 мая на 63,74 копейки, до 75,4388 руб./$1, и уменьшил курс евро на 37,78 копейки, до 88,2651 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль может попытаться закрепиться над отметкой 11,08 руб. за юань в ближайшие сессии, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

Давление на курс рубля, по мнению аналитика, способны оказывать ожидания возращения на валютный рынок Минфина. Уже до конца текущей недели он может сообщить объемы ежедневных покупок иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила. Это способно по меньшей мере ощутимо ослабить эффект для рубля от сильного подорожания нефти весной.

Кроме того, отмечает Бабин, пусть и медленно, но должно происходить восстановление спроса на инвалюту со стороны импорта. Большей скорости и устойчивости этого процесса препятствуют по-прежнему жесткие денежно-кредитные условия, сдерживающие активность потребителей и бизнеса.

"Поэтому уже в ближайшие сессии юань может попытаться закрепиться над отметкой 11,08 руб., нацелившись на более сильное техническое препятствие в виде области 11,14-11,23 руб." - пишет аналитик.

Участники рынка находятся в ожидании сообщений Минфина РФ о размере операций по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле. Ведомство планирует опубликовать эту информацию 6 мая.

Дополнительное поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет РФ в апреле на фоне высоких цен на нефть составит порядка 200 млрд рублей, в марте наблюдалось недопоступление этих доходов примерно на ту же сумму, следует из слов министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Мы их (дополнительные нефтегазовые доходы - ИФ) ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. (...) Речь идет о сумме примерно 200 млрд рублей", - сказал он в беседе с Павлом Зарубиным для ИС "Вести".

Ранее Минфин сообщал, что недопоступление нефтегазовых доходов в марте составило 234,3 млрд рублей.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему".

Минфин отмечал, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае.

При этом Силуанов пояснял, что уровень мартовских продаж и апрельских покупок, по оценке министерства, будет одинаковым.

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник на сигналах эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск выросла на 5,3%, до $113,89 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,37%, до $105,38 за баррель.

Иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения со стороны Ирана, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники.

В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть. Деталей такой инициативы он не предоставил.

На минувших выходных семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тыс. б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.

До этого ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализовано.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 4 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за прошлый четверг, 30 апреля, опустилась на 6 базисных пунктов - до 14,49% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились в понедельник на 1 базисный пункт и составили 14,68%, 15,21% и 16,09% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 мая 2026 года 12:10
Инвесткейс Сбербанка остается позитивным - Совкомбанк
Инвестиционный кейс Сбербанка остается позитивным, говорится в комментарии аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. "На отчетность эмитента за 1К26 по МСФО смотрим позитивно: банк демонстрирует стабильность. Продолжаем позитивно смотреть на инвестиционный кейс компании на фоне тенденции в...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 11:38
Оценка акций Мосбиржи остается позитивной - инвестбанк "Синара"
Оценка акций "Московской биржи" остается позитивной, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Ольги Найденовой. "Мы считаем опубликованные данные об объемах торгов за апрель неплохими: они в целом соответствуют ранее сложившимся трендам с поправкой на скачок,...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 11:13
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Apple до $239
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Apple Inc. с $220 до $239 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Мы сохраняем негативный взгляд на бумаги эмитента, несмотря на очередной сильный квартал. Результаты отражают большой спрос на айфоны и...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 10:49
Доходности длинных ОФЗ среднесрочно будут следовать за ставкой ЦБ РФ - ПСБ
Доходности длинных рублевых госбумаг (от семи лет) среднесрочно будут следовать за ключевой ставкой ЦБ РФ, сохраняя минимальный положительный спред к ней, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Консолидация индекса RGBI внутри...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 10:30
Рубль утром немного понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 5 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти.    читать дальше
.
05 мая 2026 года 10:30
Индекс Мосбиржи может попытаться перейти к восстановлению - ПСБ
Индекс Мосбиржи может попытаться перейти к восстановлению и тестированию отметки 2630 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Рынок продолжит во вторник движение в диапазоне 2600-2700 пунктов. При этом фактор высоких...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 10:13
Рынок акций РФ может показать отскок на фоне перепроданности - "Алор Брокер"
Российский рынок акций может показать отскок на фоне перепроданности, однако поводов для полноценного подъема в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Наши негативные опасения продолжают реализовываться. В понедельник...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 09:54
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью $949 за штуку, что предполагает потенциал роста 35,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Акции биотехнологической компании за последние...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 5 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
05 мая 2026 года 09:34
Рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пара юань/рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Участники торгов могут занять выжидательную позицию до анонсирования объемов...    читать дальше
.
05 мая 2026 года 09:16
Рубль может ослабнуть до 79-82 руб./$1 в мае - "Цифра брокер"
Рубль обладает потенциалом ослабления до уровней 79-82 руб./$1 со второй недели мая, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Давление на курс рубля к доллару США оказывает ожидание возвращения Минфина на валютный рынок, который 8 мая объявит объемы операций на рынке, отмечают...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 19:47
Рынок акций РФ начал неделю с обновления минимума индекса МосБиржи с ноября, лидировал в откате "ЛУКОЙЛ" из-за дивотсечки
Москва. 4 мая. Российский рынок акций в начале межпраздничной недели снизился в условиях геополитической напряженности и отсечки годовых дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа" (-4,8%, до 5210 рублей; выплаты - 278 рублей), при этом индекс МосБиржи опустился в район 2620 пунктов, обновив минимум с конца ноября 2025 года. Откат цен blue chips сдерживали выросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $114 за баррель) и ослабление официального курса рубля к доллару.    читать дальше
.
04 мая 2026 года 19:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8742 рублей за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент представил слабые финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 18:34
Рубль может попытаться закрепиться над уровнем 11,08 руб./юань в ближайшие дни - БКС Экспресс
Курс валютной пары юань/рубль может попытаться закрепиться над отметкой 11,08 руб. за юань в ближайшие сессии, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Давление на курс рубля, по мнению аналитика, способны оказывать ожидания возращения на валютный рынок Минфина. Уже...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 18:08
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ленты на уровне 2900 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций МКПАО "Лента" на уровне 2900 рублей за штуку, говорится в материале эксперта Екатерины Крыловой. "Лента" и Магнит" демонстрируют разные стратегии адаптации к рынку, отмечает аналитик. "Лента" растет быстрее за счет активной экспансии в малых...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.