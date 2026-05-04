Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро
04 мая 2026 года 19:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8742 рублей за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент представил слабые финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год, констатирует эксперт. Ключевые финансовые показатели продемонстрировали слабую квартальную динамику на фоне более низких цен реализации и ускорившейся инфляции издержек. При этом, отмечает Данилов, компания является бенефициаром военной напряженности на Ближнем Востоке, обуславливающей как более высокие мировые цены на удобрения, так и перебои в поставках из стран Персидского залива, что потенциально позволяет "ФосАгро" расширить свое присутствие на некоторых рынках сбыта. "Наша рекомендация для бумаг компании - "покупать" с целевой ценой 8742 руб." - указывает аналитик "Велес Капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
05 мая 2026 года 12:10
Инвестиционный кейс Сбербанка остается позитивным, говорится в комментарии аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. "На отчетность эмитента за 1К26 по МСФО смотрим позитивно: банк демонстрирует стабильность. Продолжаем позитивно смотреть на инвестиционный кейс компании на фоне тенденции в... читать дальше
.05 мая 2026 года 11:38
Оценка акций "Московской биржи" остается позитивной, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Ольги Найденовой. "Мы считаем опубликованные данные об объемах торгов за апрель неплохими: они в целом соответствуют ранее сложившимся трендам с поправкой на скачок,... читать дальше
.05 мая 2026 года 11:13
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Apple Inc. с $220 до $239 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Мы сохраняем негативный взгляд на бумаги эмитента, несмотря на очередной сильный квартал. Результаты отражают большой спрос на айфоны и... читать дальше
.05 мая 2026 года 10:49
Доходности длинных рублевых госбумаг (от семи лет) среднесрочно будут следовать за ключевой ставкой ЦБ РФ, сохраняя минимальный положительный спред к ней, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Консолидация индекса RGBI внутри... читать дальше
.05 мая 2026 года 10:30
Москва. 5 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
.05 мая 2026 года 10:30
Индекс Мосбиржи может попытаться перейти к восстановлению и тестированию отметки 2630 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Рынок продолжит во вторник движение в диапазоне 2600-2700 пунктов. При этом фактор высоких... читать дальше
.05 мая 2026 года 10:13
Российский рынок акций может показать отскок на фоне перепроданности, однако поводов для полноценного подъема в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Наши негативные опасения продолжают реализовываться. В понедельник... читать дальше
.05 мая 2026 года 09:54
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью $949 за штуку, что предполагает потенциал роста 35,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Акции биотехнологической компании за последние... читать дальше
.05 мая 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 5 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.05 мая 2026 года 09:34
Курс валютной пара юань/рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Участники торгов могут занять выжидательную позицию до анонсирования объемов... читать дальше
.05 мая 2026 года 09:16
Рубль обладает потенциалом ослабления до уровней 79-82 руб./$1 со второй недели мая, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Давление на курс рубля к доллару США оказывает ожидание возвращения Минфина на валютный рынок, который 8 мая объявит объемы операций на рынке, отмечают... читать дальше
.04 мая 2026 года 19:47
Рынок акций РФ начал неделю с обновления минимума индекса МосБиржи с ноября, лидировал в откате "ЛУКОЙЛ" из-за дивотсечки
Москва. 4 мая. Российский рынок акций в начале межпраздничной недели снизился в условиях геополитической напряженности и отсечки годовых дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа" (-4,8%, до 5210 рублей; выплаты - 278 рублей), при этом индекс МосБиржи опустился в район 2620 пунктов, обновив минимум с конца ноября 2025 года. Откат цен blue chips сдерживали выросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $114 за баррель) и ослабление официального курса рубля к доллару. читать дальше
.04 мая 2026 года 19:26
Москва. 4 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль опустился после длительных праздничных выходных, несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,0155 руб., что на 3,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.04 мая 2026 года 18:34
Курс валютной пары юань/рубль может попытаться закрепиться над отметкой 11,08 руб. за юань в ближайшие сессии, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Давление на курс рубля, по мнению аналитика, способны оказывать ожидания возращения на валютный рынок Минфина. Уже... читать дальше
.04 мая 2026 года 18:08
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций МКПАО "Лента" на уровне 2900 рублей за штуку, говорится в материале эксперта Екатерины Крыловой. "Лента" и Магнит" демонстрируют разные стратегии адаптации к рынку, отмечает аналитик. "Лента" растет быстрее за счет активной экспансии в малых... читать дальше
