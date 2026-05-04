"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8742 рублей за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

Эмитент представил слабые финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год, констатирует эксперт.

Ключевые финансовые показатели продемонстрировали слабую квартальную динамику на фоне более низких цен реализации и ускорившейся инфляции издержек.

При этом, отмечает Данилов, компания является бенефициаром военной напряженности на Ближнем Востоке, обуславливающей как более высокие мировые цены на удобрения, так и перебои в поставках из стран Персидского залива, что потенциально позволяет "ФосАгро" расширить свое присутствие на некоторых рынках сбыта.

"Наша рекомендация для бумаг компании - "покупать" с целевой ценой 8742 руб." - указывает аналитик "Велес Капитала".

