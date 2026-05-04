Рубль может попытаться закрепиться над уровнем 11,08 руб./юань в ближайшие дни - БКС Экспресс

Курс валютной пары юань/рубль может попытаться закрепиться над отметкой 11,08 руб. за юань в ближайшие сессии, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

Давление на курс рубля, по мнению аналитика, способны оказывать ожидания возращения на валютный рынок Минфина. Уже до конца текущей недели он может сообщить объемы ежедневных покупок иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила. Это способно по меньшей мере ощутимо ослабить эффект для рубля от сильного подорожания нефти весной.

Кроме того, отмечает Бабин, пусть и медленно, но должно происходить восстановление спроса на инвалюту со стороны импорта. Большей скорости и устойчивости этого процесса препятствуют по-прежнему жесткие денежно-кредитные условия, сдерживающие активность потребителей и бизнеса.

"Поэтому уже в ближайшие сессии юань может попытаться закрепиться над отметкой 11,08 руб., нацелившись на более сильное техническое препятствие в виде области 11,14-11,23 руб." - пишет аналитик.

