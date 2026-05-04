ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ленты на уровне 2900 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций МКПАО "Лента" на уровне 2900 рублей за штуку, говорится в материале эксперта Екатерины Крыловой.

"Лента" и Магнит" демонстрируют разные стратегии адаптации к рынку, отмечает аналитик.

"Лента" растет быстрее за счет активной экспансии в малых форматах и интеграции приобретенных ранее сетей, тогда как "Магнит" находится в более сложной ситуации из-за обслуживания долга, что "съедает" чистую прибыль. При этом оба ритейлера испытывают давление на маржинальность из-за роста операционных издержек и промоактивности.

Кейс "Ленты", несмотря на снижение рентабельности EBITDA и падение чистой прибыли, выглядит заметно интереснее. Показатель долговой нагрузки является одним из лучших в секторе. Компания имеет огромный "запас прочности" и может позволить себе продолжать покупки конкурентов без критического ущерба для баланса, обращает внимание Крылова.

"Нам нравится "Лента": компания сочетает хороший органический рост с M&A и постепенно усиливает позиции в массовом сегменте. В текущей потребительской среде ее сильная сторона - гибкость форматов, ставка на value-for-money и возможность наращивать долю рынка на фоне ослабления менее успешных игроков. Наш таргет по акциям на горизонте года - 2900 руб." - пишет эксперт ПСБ.

