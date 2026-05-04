"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "Газпрома", прогнозная стоимость составляет 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина.

Результаты эмитента за 4К25 по МСФО смешанные, выглядят нейтрально, констатирует эксперт.

"Пока у компании крайне низкий свободный денежный поток без учета процентных платежей, а с их учетом он существенно уйдет в минус (более чем на 400 млрд руб.) за 2025 год. В таких условиях дивиденды за 2025 год крайне маловероятны; мы их и не ждем", - отмечает Бахтин.

В среднесрочной перспективе ЕС твердо намерен отказаться от российского газа (минус 17 млрд куб. м в год) не позднее начала 2028 года, а возможно, и в IV квартале 2027 года. В связи с этим новости о подписании и начале строительства проекта "Сила Сибири 2" (50 млрд куб. м в год) были бы весьма кстати для "Газпрома", указывает аналитик "БКС МИ".

Также в инвесткомпании ожидают в 2027 году запуска Дальневосточного маршрута поставок в Китай (10-12 млрд куб. м в год) и полноценной работы Амурского ГПЗ.

"У нас "нейтральный" взгляд на акции "Газпрома". Напомним, что в 2026 году головная компания намерена снизить размер инвестиционной программы на 515 млрд руб., но, как мы считаем, в программу не входит начало реализации проекта "Сила Сибири 2", - пишет Бахтин.

