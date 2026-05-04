Дивожидания могут обеспечить динамику цены "префов" Транснефти лучше рынка - "Велес Капитал"

Дивидендные ожидания могут обеспечить динамику котировок привилегированных акций "Транснефти" лучше рынка в ближайшие недели, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

В ближайшие недели ожидается объявление об итоговых дивидендах за 2025 год, которые, по средним прогнозам, могут составить около 150-200 руб./акцию с доходностью порядка 11-14,5% - выше средней по рынку РФ, указывает эксперт в материале.

"Транснефть" в конце марта сообщила о получении чистой прибыли за 2025 год по МСФО в размере 241,1 млрд руб. против прибыли в 299,9 млрд руб. годом ранее.

Доходы эмитента, в отличие от других представителей сектора, зависят от тарифов на прокачку нефти, а не от цен на нее. Среди актуальных геополитических рисков при этом можно отметить санкционные, а также связанные с атаками беспилотников на объекты компании, обращает внимание Кожухова.

Аналитик отмечает, что с технической точки зрения привилегированные акции "Транснефти" в марте достигли максимума с июля прошлого года в 1470 руб., после чего перешли к нисходящей коррекции, в рамках которой опускались до годового минимума в 1327,4 руб.

Теперь бумаги пытаются стабилизироваться выше важной среднесрочной и краткосрочной поддержки 1350 руб. (нижние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков) при сигналах, указывающих на некоторое уменьшение сил "медведей".

"В целом акции, однако, сохраняют слабость как минимум при положении ниже района сопротивлений 1400-1410 руб., куда могут направиться при отсутствии дивидендных разочарований. При умеренно оптимистичном сценарии "префы" "Транснефти" в ближайшие недели до дивидендной отсечки могут обновить годовой пик в 1470 руб., - полагает Кожухова. - Препятствием для уверенного роста цены бумаг при этом может стать дальнейшее ухудшение настроений на российском фондовом рынке: в этом случае котировки акций эмитента при привлекательной дивидендной составляющей могут показывать относительную стабильность и, вероятно, попытаются удержаться выше годового минимума в 1327,4 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.