Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Coca-Cola до $85

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Coca-Cola Co. до $85 за штуку (что предполагает потенциал роста около 8% от текущего уровня), сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент представил достаточно сильный отчет за I квартал 2026 финансового года, отмечают эксперты.

"Компания контролирует более 40% американского рынка газированных напитков и имеет устойчивые позиции на мировом рынке. Акции будут рассматриваться преимущественно в качестве защитных на случай коррекции рынка, а также дивидендных идей. Бумага входит в индекс широкого рынка S&P 500, и значительную долю в капитале (33%) составляют институциональные инвесторы, включая фонды", - обращают внимание в инвесткомпании.

"Мы повысили целевую цену по акциям Coca-Cola до $85 и сохранили рекомендацию "держать" после анализа результатов. Потенциал роста составляет порядка 8%", - пишут аналитики.

Coca-Cola Co. - американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.

