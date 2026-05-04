04 мая 2026 года 16:36
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Coca-Cola до $85
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Coca-Cola Co. до $85 за штуку (что предполагает потенциал роста около 8% от текущего уровня), сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил достаточно сильный отчет за I квартал 2026 финансового года, отмечают эксперты. "Компания контролирует более 40% американского рынка газированных напитков и имеет устойчивые позиции на мировом рынке. Акции будут рассматриваться преимущественно в качестве защитных на случай коррекции рынка, а также дивидендных идей. Бумага входит в индекс широкого рынка S&P 500, и значительную долю в капитале (33%) составляют институциональные инвесторы, включая фонды", - обращают внимание в инвесткомпании. "Мы повысили целевую цену по акциям Coca-Cola до $85 и сохранили рекомендацию "держать" после анализа результатов. Потенциал роста составляет порядка 8%", - пишут аналитики. Coca-Cola Co. - американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-COCA/COLA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
05 мая 2026 года 12:10
Инвестиционный кейс Сбербанка остается позитивным, говорится в комментарии аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. "На отчетность эмитента за 1К26 по МСФО смотрим позитивно: банк демонстрирует стабильность. Продолжаем позитивно смотреть на инвестиционный кейс компании на фоне тенденции в... читать дальше
.05 мая 2026 года 11:38
Оценка акций "Московской биржи" остается позитивной, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Ольги Найденовой. "Мы считаем опубликованные данные об объемах торгов за апрель неплохими: они в целом соответствуют ранее сложившимся трендам с поправкой на скачок,... читать дальше
.05 мая 2026 года 11:13
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Apple Inc. с $220 до $239 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Мы сохраняем негативный взгляд на бумаги эмитента, несмотря на очередной сильный квартал. Результаты отражают большой спрос на айфоны и... читать дальше
.05 мая 2026 года 10:49
Доходности длинных рублевых госбумаг (от семи лет) среднесрочно будут следовать за ключевой ставкой ЦБ РФ, сохраняя минимальный положительный спред к ней, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Консолидация индекса RGBI внутри... читать дальше
.05 мая 2026 года 10:30
Москва. 5 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
.05 мая 2026 года 10:30
Индекс Мосбиржи может попытаться перейти к восстановлению и тестированию отметки 2630 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Рынок продолжит во вторник движение в диапазоне 2600-2700 пунктов. При этом фактор высоких... читать дальше
.05 мая 2026 года 10:13
Российский рынок акций может показать отскок на фоне перепроданности, однако поводов для полноценного подъема в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Наши негативные опасения продолжают реализовываться. В понедельник... читать дальше
.05 мая 2026 года 09:54
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью $949 за штуку, что предполагает потенциал роста 35,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Акции биотехнологической компании за последние... читать дальше
.05 мая 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 5 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.05 мая 2026 года 09:34
Курс валютной пара юань/рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Участники торгов могут занять выжидательную позицию до анонсирования объемов... читать дальше
.05 мая 2026 года 09:16
Рубль обладает потенциалом ослабления до уровней 79-82 руб./$1 со второй недели мая, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Давление на курс рубля к доллару США оказывает ожидание возвращения Минфина на валютный рынок, который 8 мая объявит объемы операций на рынке, отмечают... читать дальше
.04 мая 2026 года 19:47
Рынок акций РФ начал неделю с обновления минимума индекса МосБиржи с ноября, лидировал в откате "ЛУКОЙЛ" из-за дивотсечки
Москва. 4 мая. Российский рынок акций в начале межпраздничной недели снизился в условиях геополитической напряженности и отсечки годовых дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа" (-4,8%, до 5210 рублей; выплаты - 278 рублей), при этом индекс МосБиржи опустился в район 2620 пунктов, обновив минимум с конца ноября 2025 года. Откат цен blue chips сдерживали выросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $114 за баррель) и ослабление официального курса рубля к доллару. читать дальше
.04 мая 2026 года 19:26
Москва. 4 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль опустился после длительных праздничных выходных, несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,0155 руб., что на 3,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.04 мая 2026 года 19:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8742 рублей за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент представил слабые финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025... читать дальше
.04 мая 2026 года 18:34
Курс валютной пары юань/рубль может попытаться закрепиться над отметкой 11,08 руб. за юань в ближайшие сессии, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Давление на курс рубля, по мнению аналитика, способны оказывать ожидания возращения на валютный рынок Минфина. Уже... читать дальше
