Оценка финсектора США остается в целом нейтральной - "Финам"

Оценка американского финансового сектора в целом остается нейтральной, сообщается в материале аналитиков "Финама".

Благодаря по-прежнему неплохой ситуации в экономике США ведущие американские банки довольно уверенно отчитались за I квартал 2026 года, показав неплохой рост выручки и прибыли с превышением среднерыночных ожиданий, констатируют эксперты.

"Военный конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал резкий рост стоимости энергоносителей, существенно повысил экономическую неопределенность в США и мире, однако американская экономика, как ожидается, продолжит показывать весьма высокие по меркам развитых стран темпы роста в ближайшие годы, - пишут они в обзоре. - Поэтому мы рассчитываем, что благодаря масштабу деятельности, диверсифицированным бизнес-моделям и устойчивым капитальным позициям, крупнейшие банки США смогут уверенно пройти через текущий непростой период и продемонстрируют дальнейший подъем финансовых показателей".

"Акции американских банков из нашего покрытия в настоящее время торгуются вблизи целевых цен, поэтому взгляд на сектор остается в целом нейтральным. В то же время среди финкомпаний США мы по-прежнему считаем интересными для инвестиций акции ведущих платежных систем, а также бумаги ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF, эмитенты из состава которого в долгосрочной перспективе выиграют от ожидаемого дальнейшего быстрого развития сферы финтеха и рынка криптоактивов", - говорится в материале аналитиков инвесткомпании.

