Рубль днем немного опускается в паре с юанем после длительных праздничных выходных

Москва. 4 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль опускается после длительных праздничных выходных, несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,032 руб., что на 5,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос на 39 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,61 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, опустился на 1 копейку, до 88,65 руб./EUR1.

Участники рынка находятся в ожидании сообщений Минфина РФ о размере операций по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле. Ведомство планирует опубликовать эту информацию 6 мая.

Дополнительное поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет РФ в апреле на фоне высоких цен на нефть составит порядка 200 млрд рублей, в марте наблюдалось недопоступление этих доходов примерно на ту же сумму, следует из слов министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Мы их (дополнительные нефтегазовые доходы - ИФ) ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. (...) Речь идет о сумме примерно 200 млрд рублей", - сказал он в беседе с Павлом Зарубиным для ИС "Вести".

Ранее Минфин сообщал, что недопоступление нефтегазовых доходов в марте составило 234,3 млрд рублей.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему".

Минфин отмечал, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае.

При этом Силуанов пояснял, что уровень мартовских продаж и апрельских покупок, по оценке министерства, будет одинаковым.

"На этой неделе, на наш взгляд, основным фактором для динамики рубля станет объявление параметров операций с валютой в рамках бюджетного правила, которые станут известны 6 мая. По нашим оценкам, они составят примерно 10-12% от биржевых оборотов, что заметно усилит спрос на валюту в мае и сможет нивелировать навес предложения на валютном рынке, формируемый увеличением поступлений валютной выручки на фоне взлета цен на нефть. При этом на неделе пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 рубля, с попытками закрепления в верхней половине данного коридора ближе к ее окончанию", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть растут днем в понедельник. Динамика ближневосточного конфликта остается ключевым фактором, влияющим на движение нефтяных цен.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:05 мск торгуются по $111,02 за баррель, на 2,68% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,69%, до $103,63 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на 2,02%, WTI - на 2,98%.

В ходе торгов понедельника цена на Brent опускалась до $105,55 за баррель, на WTI - до $99,11 за баррель, чему способствовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штаты начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть. Глава Белого дома также положительно охарактеризовал американо-иранские переговоры по урегулированию конфликта.

Между тем сообщения об инциденте с американским военным кораблем, произошедшим вблизи Ормузского пролива, возродили опасения по поводу эскалации на Ближнем Востоке.

Тем временем семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тыс. б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.

Несмотря на такое решение, фактического наращивания добычи вряд ли можно ожидать раньше восстановления судоходства в Ормузскому проливе, отмечает Reuters.

Объединенные Арабские Эмираты, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализовано по процедурам, установленным ОПЕК.