Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку акций Магнита

Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Магнита", сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина.

"Результаты отчета за 2025 год по МСФО оказались ожидаемо слабыми. Они отражают продолжающуюся трансформацию бизнеса на фоне сложной макроэкономической конъюнктуры, что оказывает давление на финансовые показатели. Сохраняем нейтральный взгляд на акции", - пишет эксперт.

