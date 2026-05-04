"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Microsoft Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $501,44 за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Просадка цены акций эмитента в последние месяцы выглядит как хорошая точка для постепенного входа в бумагу, поскольку фундаментально бизнес компании не ухудшается, а наоборот, продолжает усиливаться, указывает эксперт.

Давление на котировки бумаг было связано прежде всего с опасениями инвесторов вокруг роста капитальных затрат на AI-инфраструктуру и сроков монетизации этих инвестиций.

Однако свежая отчетность показывает, что спрос на облачные и AI-сервисы остается очень сильным, Azure продолжает расти высокими темпами, а Microsoft сохраняет один из самых качественных профилей роста среди крупнейших технологических компаний, отмечает Лозовой.

"При оценке справедливой стоимости данных бумаг мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E и EV/EBITDA компаний-аналогов в США, а также на исторические значения этих мультипликаторов за последние два года", - пишет он в обзоре.

Microsoft Corp. - американская высокотехнологическая компания, конгломерат в сфере программного обеспечения для бизнеса и частных лиц, провайдер облачной платформы Microsoft Cloud и один из лидеров всего американского фондового рынка.

