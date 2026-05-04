"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Газпрома

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Газпрома", сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой.

Эмитент опубликовал результатами за 2025 год по МСФО.

"Выручка совпала с нашими ожиданиями. Снижение на 9% обусловлено падением цен на газ в Европе и снижением объемов экспорта, ухудшением результатов нефтяного сегмента и укреплением рубля", - отмечает эксперт.

На внутреннем рынке рост выручки поддержан индексацией тарифов на газ, проведенной с 1 июля 2025 года, указывает Прыткова.

EBITDA поддержали контроль операционных расходов, а также отмена "нашлепки" на НДПИ, что позволило сэкономить до 600 млрд рублей.

Чистая прибыль возросла, однако рост обеспечен доходами от курсовых разниц из-за переоценки валютного долга на фоне укрепления рубля, обращает внимание аналитик брокера.

Общий долг сохранился на уровне прошлого года, но без учета укрепления рубля его уровень возрос, в то же время долговая нагрузка сохраняется на умеренном уровне - 2,1х, отмечает Прыткова.

Без корректировок свободный денежный поток находится в околонулевой положительной зоне.

"Что касается дивидендов, то мы не ждем выплату по итогам 2025 года. Для ее осуществления компании придется привлекать новый дорогой долг. Сохраняем нейтральный взгляд на акции компании", - пишет эксперт "Т-Инвестиций" в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.