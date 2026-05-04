Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ПИКа до 580 руб

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций "ГК ПИК" с 610 до 580 рублей за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой.

Некоторые результаты эмитента за 2025 год по МСФО оказались лучше наших ожиданий, но в целом их можно оценить как неоднозначные, отмечает эксперт.

"Главными результатами года для группы, по нашему мнению, стал рост выручки в непростых макроэкономических условиях и положительное значение операционной прибыли и EBITDA, также можно приветствовать сокращение эмитентом долговой нагрузки в течение года, - указывает Мильчакова. - Рост чистой прибыли более чем вдвое по итогам 2025 года мы считаем во многом "бумажным" и не связанным с реальными операционными показателями".

Дивиденды за 2025 год группа не выплатит с очень высокой вероятностью, да и раньше топ-менеджмент группы дивидендов по итогам прошедшего года не обещал, несмотря на то, что эмитент не так давно утвердил новую дивидендную политику, предполагающую цель по выплатам дивидендов в 15% от чистой прибыли по МСФО, отмечает аналитик.

"Мы немного снизили (на 5-15%) наши ожидания по выручке и скорректированной EBITDA эмитента на 2026 год", - говорится в обзоре.

"Снизили нашу целевую цену акций с 610 до 580 руб. на годовом горизонте, сохранив рейтинг "держать", - пишет Мильчакова.

