04 мая 2026 года 13:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям HeadHunter с прогнозной ценой 4285,92 руб
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4285,92 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Лозового. Эмитент сейчас находится в периоде турбулентности: охлаждение рынка труда, ухудшение операционных показателей и замедление спроса на рекрутинговые сервисы создают риск того, что 2026 год окажется слабее 2025 года с точки зрения финансовых результатов, отмечает эксперт. При этом, обращает внимание он, значительная часть негатива уже отражена в котировках: акции компании выглядят сильно перепроданными, тогда как долгосрочные фундаментальные преимущества HeadHunter сохраняются. "При оценке справедливой стоимости компании мы использовали DDM-модель с уменьшающейся ставкой дисконтирования. Ставка дисконтирования находится в диапазоне от 18,8% в 2026 году до 10,3% в 2029 году и в последующих периодах", - пишет Лозовой. МКПАО "Хэдхантер" - крупнейшая в России платформа онлайн-рекрутинга, основным активом которой является портал hh.ru. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
05 мая 2026 года 12:10
