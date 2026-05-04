"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям HeadHunter с прогнозной ценой 4285,92 руб

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4285,92 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Лозового.

Эмитент сейчас находится в периоде турбулентности: охлаждение рынка труда, ухудшение операционных показателей и замедление спроса на рекрутинговые сервисы создают риск того, что 2026 год окажется слабее 2025 года с точки зрения финансовых результатов, отмечает эксперт.

При этом, обращает внимание он, значительная часть негатива уже отражена в котировках: акции компании выглядят сильно перепроданными, тогда как долгосрочные фундаментальные преимущества HeadHunter сохраняются.

"При оценке справедливой стоимости компании мы использовали DDM-модель с уменьшающейся ставкой дисконтирования. Ставка дисконтирования находится в диапазоне от 18,8% в 2026 году до 10,3% в 2029 году и в последующих периодах", - пишет Лозовой.

МКПАО "Хэдхантер" - крупнейшая в России платформа онлайн-рекрутинга, основным активом которой является портал hh.ru.

