Золото среднесрочно будет торговаться ниже текущих отметок - "КИТ Финанс Брокер"

Золото будет торговаться ниже текущих отметок в среднесрочной перспективе из-за ужесточения глобальных инфляционных ожиданий на фоне иранского конфликта и риска замедления цикла снижения ставок ФРС США, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Механизм прямой, указывают эксперты: нефтяной шок разгоняет инфляцию - центральные банки вынуждены придержать смягчение денежно-кредитной политики, реальные ставки остаются высокими, и золото, не генерирующее купонный доход, проигрывает конкуренцию облигациям.

Локально могут быть коррекционные отскоки, но структуру среднесрочного нисходящего тренда с ориентиром около $4000 за тройскую унцию это не ломает, уверены в инвесткомпании.

