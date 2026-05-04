"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Фикс Прайса до 1,98 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Фикс Прайс" до 1,98 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика Артема Михайлина.

Эмитент представил операционные и финансовые результаты за 1К26, которые оказались ожидаемо слабыми, констатирует эксперт.

Согласно прогнозам инвесткомпании, продажи "Фикс Прайса" в текущем году вырастут на 5,3%, а EBITDA снизится на 2,1%. Чистая прибыль, согласно расчетам экспертов "Велес Капитала", составит 9,3 млрд руб. против 11,2 млрд руб. в 2025 году.

"Мы думаем, что во второй половине года компания может рекомендовать промежуточные дивиденды объемом около 3 млрд руб. или 0,03 руб. на акцию. В сумме с уже рекомендованной выплатой в 0,11 руб. доходность составит более 21%, что сделает "Фикс Прайс" одной из самых заметных дивидендных историй на рынке, - пишет Михайлин. - Так как улучшения динамики сопоставимых продаж, на которые мы рассчитывали, не произошло, мы скорректировали свои прогнозы. Была снижена оценка долгосрочных темпов роста группы, а также ожидаемая рентабельность на всем прогнозном диапазоне. Целевая цена с учетом изменений опустилась до 1,98 руб., но все еще предполагает значительный потенциал роста относительно текущих уровней. Рекомендация остается "покупать".

