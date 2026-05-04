"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2542 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Финансовые результаты эмитента за 1К26 оказались сильными, хотя и в целом соответствовали ожиданиям, констатирует эксперт.

Несмотря на сложную ситуацию в отрасли жилищного строительства на фоне жесткой денежно-кредитной политики в стране, компания продемонстрировала существенный рост чистой прибыли при высоком показателе ROE, чему поспособствовало существенное увеличение доходов по основным направлениям деятельности, отмечает аналитик.

Менеджмент не исключил повышения финансовых прогнозов на весь 2026 год позднее.

"Ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России должно будет активизировать строительство жилья и ипотечный рынок в стране, это окажет поддержку бизнесу "ДОМ.РФ" в ближайшие годы. Кроме того, мы рассчитываем, что прочная капитальная позиция позволит компании продолжать направлять значительные средства на дивиденды. В связи с этим сохраняем позитивный взгляд на акции, - пишет Додонов в обзоре. - Потенциал роста равен 13,8%. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг - это среднее двух оценок, полученных путем сравнения с аналогами по прогнозным мультипликаторам P/B и P/E 2026П и по методу дисконтированных дивидендов (DDM)".

"ДОМ.РФ" - один из крупнейших российских финансовых институтов, деятельность которого ориентирована на предоставление продуктов и услуг в жилищной сфере и финансовом секторе для государства, бизнеса и розничных клиентов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.