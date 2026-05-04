Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций М.Видео до 75 руб

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций "М.Видео" со 105 до 75 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Натальи Мильчаковой.

Рейтинг бумаг при этом был понижен с "покупать" до "держать".

Эмитент опубликовал неоднозначные операционные и некоторые финансовые результаты за 2025 год, констатирует эксперт.

"Финансовые результаты оказались еще слабее наших пессимистичных ожиданий", отмечает Мильчакова.

Слабые результаты ритейлера были связаны с неблагоприятной макроэкономической ситуацией, включающей замедление экономического роста в России и существенное замедление розничных продаж (в том числе снижение рынка бытовой техники и электроники в 2025 году почти на 12% к 2024 году), указывает аналитик инвесткомпании.

Также ухудшение операционных и финансовых показателей эмитента связано с реструктуризацией бизнеса компании в 2025 году, последствием которой стало закрытие почти 30% оффлайновых магазинов сети "М.Видео-Эльдорадо", обращает внимание эксперт Freedom Finance Global.

На EBITDA и чистый убыток эмитента негативное давление оказала высокая долговая нагрузка и высокие процентные расходы.

"Хотя текущие усилия нового менеджмента компании по развитию маркетплейса в конце 2025 года продемонстрировали первые успехи, они не смогли предотвратить резкого снижения оборота и выручки "М.Видео" по итогам 2025 года. Полагаем, что ключевым драйвером будущего роста доходов станет реализуемая реструктуризация бизнеса, - пишет Мильчакова в обзоре. - По нашему мнению, за счет закрытия убыточных офлайн-магазинов и активного развития онлайн-платформы компания сможет нарастить выручку на 25% в 2026 году. Такой сценарий может создать долгосрочный потенциал для роста котировок акций эмитента во втором полугодии 2026 года".

"Мы снизили целевую цену по акциям "М.Видео" на 29%, со 105 до 75 руб. на годовом горизонте, рейтинг снизили с "покупать" до "держать", - сообщается в материале инвесткомпании.

