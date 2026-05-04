Рубль утром немного понижается в паре с юанем после длительных выходных

Москва. 4 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль немного опускается после длительных праздничных выходных.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,002 руб. (+2,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,27 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Несмотря на прохождение пика налоговых выплат и ожидание возвращения операций с валютой по бюджетному правилу, во второй половине предыдущей недели пара юань/рубль так и не смогла перейти к восстановлению, закончив пятницу ниже 11 рублей. На предстоящей неделе, на наш взгляд, основным фактором для динамики рубля станет объявление параметров операций с валютой в рамках бюджетного правила, которые станут известны 6 мая. По нашим оценкам, они составят примерно 10-12% от биржевых оборотов, что заметно усилит спрос на валюту в мае и сможет нивелировать навес предложения на валютном рынке, формируемый увеличением поступлений валютной выручки на фоне взлета цен на нефть. При этом на неделе пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 рубля, с попытками закрепления в верхней половине данного коридора ближе к ее окончанию", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть немного повышаются утром в понедельник после снижения по итогам торгов пятницы, когда эталонные сорта Brent и WTI опустились на 2,02% и 2,98% соответственно.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск торгуются по $108,78 за баррель, на 0,6% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подросли в цене к этому времени на 0,57%, до $102,5 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за динамикой событий на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп заявил в минувшие выходные, что США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть. Глава Белого дома также положительно охарактеризовал американо-иранские переговоры по урегулированию конфликта.

Тем временем семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тыс. б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализовано по процедурам, установленным ОПЕК.