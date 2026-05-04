Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп в последний день отведенного на это дедлайна сообщил в письме Конгрессу о завершении боевых действий против Ирана, сообщило в пятницу Associated Press. "Начатые 28 февраля 2026 года военные действия завершены", - написал Трамп в письме спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю Сената Чаку Грассли. При этом, по словам Трампа, несмотря на успех американской военной операции, Иран все еще представляет серьезную угрозу для США.

Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, президент должен прекратить военные операции по истечении 60 дней, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет закон, разрешающий применение силы. Закон допускает однократное продление на 30 дней, но только в том случае, если президент письменно подтвердит Конгрессу, что для обеспечения безопасного вывода американских войск необходимо дополнительное время. Конгресс до сих пор не одобрил применение военной силы в отношении Ирана, и Белый дом публично не давал понять, что планирует получать такое разрешение.

Президенту США Трампу предстоит сделать выбор между соглашением с Ираном на невыгодных для Вашингтона условиях и военной операцией, выполнить которую будет невозможно, заявили в воскресенье в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР). "Трамп должен выбрать между невозможной военной операцией и плохим соглашением", - говорится в коммюнике КСИР, выдержки из которого публикуют иранские СМИ. В коммюнике отмечают, что "вариантов действий для США стало меньше".

Ранее агентство "Тасним" сообщило, что Иран представил США предложение по мирному урегулированию, состоящее из 14 пунктов. Согласно ему, предложение Ирана было представлено через пакистанского посредника и призывает к "прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан". По данным агентства, Тегеран считает, что "вопросы должны быть решены в течение 30 дней", а переговоры должны быть сосредоточены на "прекращении войны", а не на продлении режима прекращения огня.

Американская сторона передала Тегерану ответ на предложения по урегулированию конфликта в регионе, заявил в воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багами. "Иран получил ответ США на наш план", - приводит его слова агентство ИРНА. Багаи сообщил, что сейчас американский ответ изучают. Представитель МИД отметил, что иранский план сфокусирован только на завершении конфликта и не затрагивает вопросы иранской ядерной программы. Багаи вновь подчеркнул, что Иран не приемлет переговоры через ультиматумы с навязанными дедлайнами.

Президент США Трамп назвал неприемлемым новое иранское предложение по урегулированию, сообщил в воскресенье журналист израильского телеканала KAN Натан Гуттман. "Для меня это неприемлемо. Я изучил план, я изучил все - это неприемлемо", - приводит он в соцсети ответ Трампа из интервью этому телеканалу. При этом Трамп вновь выразил уверенность в том, что Тегеран стремится заключить сделку с США.

Ранее в МИД Ирана заявили, что получили ответ США на иранские предложения и в настоящий момент изучают его. "Аль-Джазира" сообщала, что предложение Ирана состоит из 14 пунктов и подразумевает завершение конфликта через 30 дней. В него, в частности, входят гарантии того, что Иран в будущем не подвергнется американским ударам, а также требование вывести американских военных из районов близ Ирана.

Также в рамках предложения США должны снять морскую блокаду Ирана, отменить все санкции в отношении страны, разморозить иранские активы и выплатить репарации. В предложении говорится о завершении конфликта по всем фронтам, в частности, в Ливане, а также о введении "нового механизма для Ормузского пролива".

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что будет применять "новые правила", разработанные в отношении вод у побережья Ирана в Аравийском море и Ормузском проливе, передало в пятницу агентство Tasnim. Командование КСИР подчеркнуло, что намерено сделать воды Ормузского пролива безопасными для судоходства. В заявлении указывается, что военно-морские силы КСИР будут осуществлять контроль над почти 2 тыс. км береговой линии Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе, превратив эти воды в "источник гордости и могущества для дорогого народа Ирана, а также источник безопасности и процветания для региона".

Фондовый индекс Dow Jones в пятницу снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли до исторических максимумов благодаря сильной квартальной отчетности технологических компаний. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле остался на уровне предыдущего месяца - 52,7 пункта, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Это максимальный уровень с августа 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 53 пунктов.

Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый S&P Global, в апреле составил 54,5 пункта против 52,3 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали увеличения до 54 пунктов.

По данным LSEG I/B/E/S, аналитики прогнозируют рост прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в первом квартале в среднем на 27,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Такой подъем является самым существенным за четыре года. Из 314 компаний, которые уже опубликовали отчетность, у 83% прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза, у 78% выручка превзошла ожидания.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрирует единой динамики в понедельник. Биржи материкового Китая закрыты в связи с Днем труда, японские площадки не работают из-за празднования Дня зелени. Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 4,7%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно опускаются утром в понедельник после снижения по итогам торгов пятницы. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $107,51 за баррель, на 0,61% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу они подешевели на 2,02%, до $108,17 за баррель. Контракты на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,75%, до $101,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 2,98%, до $101,94 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за динамикой событий на Ближнем Востоке. Американский президент Дональд Трамп заявил в минувшие выходные, что США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть. США будут помогать судам стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана, написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что данные суда не вернутся в Ормузский пролив до тех пор, пока не будет решен иранский кризис.

Глава Белого дома также положительно охарактеризовал американо-иранские переговоры по урегулированию конфликта. "Я в курсе того, что мои представители ведут очень позитивные дискуссии с Ираном. Эти дискуссии могут привести к чему-то очень позитивному для всех сторон", - отметил он.

Тем временем семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тыс. б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 35,34 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,142 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 апреля вырос на 0,07% и составил 120,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 1277,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-08" (+0,83%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,58%), "РЖД-001P-20R" (+0,54%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Славнефть-001Р-03" (-1,33%), "РЖД-001P-06R" (-0,3%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) 5 мая начнет размещение дополнительного выпуска N2 дисконтных облигаций серии 006Р-05Р в объеме 5 млрд рублей по цене 55% от номинала. 29 апреля банк завершил размещение дополнительного выпуска N1 облигаций данной серии. Из номинального объема допвыпуска в 10 млрд рублей было размещено 48,59% эмиссии на 4,8 млрд рублей. Цена доразмещения также составила 55% от номинальной стоимости. Банк завершил размещение основного выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей в марте, реализовав 83,41% займа на 1,7 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составила 53,5% от номинала. С учетом первого доразмещения в обращении находятся бумаги выпуска на 6,5 млрд рублей.

ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) (входит в ГК "Дело") установило объем размещения выпуска трехлетних бондов с фиксированным купоном на уровне 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по этим облигациям составил 16,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 17,81% годовых. Техразмещение облигаций запланировано на 6 мая. "Трансконтейнер" 30 апреля проводил сбор заявок на бонды сразу двух выпусков. Помимо облигаций с фиксированными купонами серии П02-03, компания планировала предложить инвесторам и двухлетний флоатер серии П02-04. Однако в итоге приняла решение отложить размещение бондов с плавающим купоном на неопределенный срок.

МФК "Быстроденьги" 8 мая начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки ежемесячных фиксированных купонов - 22,25% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону через два года обращения на уровне 24,67% годовых. Структура эмиссии предусматривает амортизацию: по 8,33% от номинала будет погашено в даты выплат 37-47-го купонов и 8,37% от номинала в дату погашения облигаций.

ООО "Реиннольц" по техническим причинам переносит сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей с 14 мая на неопределенный срок. Предполагалось, что по выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона составлял не выше 25,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,05% годовых. Условиями эмиссии было предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Полипласт" 20 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии П02-БО-16 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона - не выше 17,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 19,27% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 25 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) приобрело в рамках оферты 1 млн 208 тыс. 708 облигаций серии БО-001Р-04 и 1 млн 811 тыс. 485 облигаций серии БО-001Р-05 по цене 100% от номинала. Компания разместила 10-летние выпуски объемом 5 млрд рублей каждый в мае 2018 года по ставке 7,7% годовых.

Лизинговая компания "Бизнес альянс" выставила на 1 июня оферты по соглашению с владельцами облигаций серий 001Р-03 и 001Р-04. Компания планирует выкупить до 75 тыс. облигаций каждого выпуска. Цена приобретение бумаг серии 001Р-03 - 94% от номинала, серии 001Р-04 - 96% от номинала. Прием заявок на приобретение пройдет с 14 по 27 мая. Трехлетние выпуски были размещены в марте и ноябре 2024 года. Объем серии 001Р-03 - 389,2 млн рублей, серии 001Р-04 - 500 млн рублей. Ставка текущего купона флоатера 001Р-03 - 19% годовых (определяется как ключевая ставка ЦБ + 4%), выпуска с фиксированными купонами серии 001Р-04 - 17% годовых.

"ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) выкупил "народные" облигации двух серий общим номинальным объемом 134,3 млн рублей. Компания приобрела 97,6 тыс. бондов серии 01 номиналом 1 тыс. рублей, соответственно, общий объем выкупа составил 97,6 млн рублей. Также были выкуплены бонды серии 003P-01 в количестве 36,7 тыс. Номинал бумаг также равен 1 тыс. рублей, общий объем приобретения - 36,7 млн рублей. "ЕвроТранс" также сообщил, что при совершении сделок купли-продажи эмитентом дополнительно выплачен накопленный купонный доход держателям облигаций, рассчитанный на дату списания ценных бумаг со счетов депо владельцев. Ранее, 23 апреля, "ЕвроТранс" сообщал, что выкупил "народные" облигации двух серий общим номинальным объемом 427,7 млн рублей.