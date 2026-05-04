Рынку акций РФ нужны катализаторы для активизации покупок - "БКС МИ"

Российскому рынку акций нужны катализаторы для активизации покупок, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

"Май традиционно считается одним из самых слабых месяцев в году для российского рынка акций. Частота снижения в этом месяце превышает 60%. Однако обычно снижение происходит после сильного роста с начала года, чего не наблюдалось на этот раз, - пишет эксперт. - На текущий момент индекс Мосбиржи перепродан, поэтому краткосрочно возможен отскок, а отметка 2700 пунктов выступает сопротивлением. Для активизации покупок нужны катализаторы. Прежде всего это геополитический позитив, которого пока нет, или ослабление локальной валюты".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.