Рынок акций РФ может остаться под нисходящим давлением в мае - "Велес Капитал"

Российский рынок акций может остаться под нисходящим давлением в текущем месяце, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Рынок готов к сдержанному снижению в начале основной торговой сессии понедельника во главе с акциями энергетических компаний в условиях более низких цен на нефть, отмечает эксперт в материале инвесткомпании.

Котировки сырья, несмотря на сохранение напряженности на Ближнем Востоке, потеряли импульс к краткосрочному росту, а США и Иран продолжают обмениваться дистанционными предложениями по завершению конфликта, которые, впрочем, пока не привели к каким-либо значимым соглашениям, обращает внимание Кожухова.

"Предстоящий месяц для российского рынка в целом может пройти под нисходящим давлением из-за потери надежд на активное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, - пишет аналитик в комментарии. - Стабилизировать настроения при этом могут дивидендные истории, реестры по ряду которых закроются уже в мае".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.