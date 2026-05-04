Индекс Мосбиржи продолжит торги в зоне 2600-2700п в ближайшие дни - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2600-2700 пунктов в ближайшие дни, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Эксперт отмечает, что в отсутствие значимых новостных триггеров на первый план могут выйти технические факторы: рынок в целом отыграл негатив заседания ЦБ РФ и по индексу и ряду "фишек" выглядит локально перепроданным, причем на прошлой неделе индекс Мосбиржи сумел отскочить от ближайшей поддержки в районе 2630 пунктов, в то время как цены на нефть остаются крайне высокими, что в целом позитивно для бюджета и экономики в целом.

Все это, указывает Локтюхов в комментарии, в условиях вероятного межпраздничного снижения торговой активности играет на руку скорее "быкам". Аналитик ПСБ рассчитывает на развитие отскока в ближайшие дни с попытками индекса Мосбиржи вернуться к зоне 2680-2700 пунктов, выступающей теперь сопротивлением.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.