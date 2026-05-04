Диапазоны торгов пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни - 74-76 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 74-76 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Российский рубль находится на относительно стабильных позициях, констатирует эксперт. В фокусе для него геополитические события.

Мировые рынки по-прежнему остаются в ожидании дальнейшего развития ближневосточного конфликта, где пока наступило затишье в свете перспектив нового раунда переговоров между США и Ираном.

Также в фокусе находится решение Федрезерва США оставить неизменной процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, отмечает Тимошенко. Оно было принято на фоне данных об инфляции в Соединенных Штатах, которая на текущий момент остается все еще высокой, в том числе из-за роста нефтяных цен.

На энергетическом рынке в центре внимания решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+, которое может сказаться на росте ценовой волатильности сырья, обращает внимание аналитик банка.

Тем временем на траекторию движения евро может оказать влияние резкий рост мартовских инфляционных ожиданий среди потребителей, отмечает Тимошенко.

