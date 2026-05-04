Рубль попробует закрепиться в верхней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может попытаться закрепиться в верхней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань ближе к концу текущей недели, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Несмотря на прохождение пика налоговых выплат и ожидание возвращение операций с валютой по бюджетному правилу, во второй половине предыдущей недели пара юань/рубль так и не смогла перейти к восстановлению, закончив пятницу ниже 11 руб. за юань, констатирует эксперт.

По мнению Зварича, на предстоящей неделе, основным фактором для динамики рубля станет объявление параметров операций с валютой в рамках бюджетного правила, которые станут известны 6 мая.

"Они составят, по нашим оценкам, примерно 10-12% от биржевых оборотов, что заметно усилит спрос на валюту в мае и сможет нивелировать навес предложения на валютном рынке, формируемый увеличением поступлений валютной выручки на фоне взлета цен на нефть, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - При этом на неделе пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань с попытками закрепления в верхней половине данного коридора ближе к ее окончанию".

