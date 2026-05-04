Риски дальнейшего снижения рынка акций РФ велики - "Алор Брокер"

Риски дальнейшего снижения российского рынка акций велики, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Фондовый рынок в прошедший четверг потерял 0,9% капитализации, причины распродаж прежние - высокая ключевая ставка, слабая экономика, отсутствие видимых перспектив урегулирования украинского конфликта, констатирует эксперт.

"В длинные выходные распродажи приостановились, рынок пока не рискует начинать тестировать зону сильной поддержки 2600-2620 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако мы не исключаем такого развития событий, - пишет Зацепин в материале. - Кроме всех имеющихся негативных факторов в пользу "медведей", начинает работать еще и календарь - май исторически худший для инвесторов месяц в году. Справедливости ради стоит отметить, что обычно перед майскими распродажами рынок рос, в апреле же 2026 года никакого подъема не было. В целом же мы продолжаем смотреть на отечественный рынок акций пессимистично и считаем, что новые инвестиционные ресурсы лучше отправлять в облигации. В акциях могут сработать лишь точечные идеи, которых совсем не много".

