Индекс RGBI может консолидироваться в диапазоне 119-120п в первой половине мая - ПСБ

Индекс RGBI может консолидироваться в диапазоне 119-120 пунктов в первой половине текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"В выходные индекс RGBI восстановился до 120 пунктов после сохранения недельной инфляции около нуля. Однако пока рассматриваем данное восстановление в качестве технической коррекции, и для продолжения роста цен, на наш взгляд, факторов недостаточно. Базовым сценарием на первую половину мая видим продолжение консолидации индекса RGBI в диапазоне 119-120 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Ключевыми факторами неопределенности для ЦБ РФ остаются риски глобальной инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке, неопределенность с параметрами бюджета, а также сохраняющийся рост зарплат, ограничивающий пространство для снижения ставки. В результате, указывает Грицкевич, в среднесрочном сценарии доходность длинных ОФЗ (от 7 лет) будет следовать за ключевой ставкой, сохраняя минимальный положительный спред к ней.

"Текущая неопределенность будет постепенно возвращать интерес инвесторов к флоатерам умеренной срочности. Ранее мы рекомендовали выделить на данный тип бумаг минимум 20% от облигационного портфеля", - отмечает аналитик ПСБ.

