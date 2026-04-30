Рынок акций в конце апреля снизился после ухудшения прогнозов ЦБ РФ по монетарной политике

Рынок акций РФ в последнюю неделю апреля снизился из-за сокращения позиций игроками после негативных прогнозов Банка России по дальнейшей ДКП, подогревших опасения скорой паузы в цикле монетарного смягчения; также к негативным факторам можно отнести сохраняющуюся неопределенность с переговорами по украинскому урегулированию и разработку Евросоюзом нового блока антироссийских санкций после утверждения 20-го пакета ограничений.

В то же время раллировала нефть (фьючерс на Brent поднимался выше $124 за баррель) из-за закрытия судоходства по Ормузскому проливу и морской блокировки Ирана Соединенными Штатами. Индекс МосБиржи на неделе падал ниже 2640 пунктов, обновив минимум за 5 месяцев (с конца ноября 2025 года), после чего скорректировался и завершил неделю в районе 2660 пунктов.

В период с 27 по 30 апреля индекс МосБиржи снизился на 2,7% и составил 2658,21 пункта, индекс РТС потерял 1,8% и достиг 1119,49 пункта. Июньский фьючерс на нефть Brent в этот период подорожал на 7,3%, до $114,1 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,73 рубля, до 74,8014 руб./$1.

Рынок акций начал предпраздничную неделю с консолидации, фаворитами выступили бумаги нефтяных компаний на фоне выросшей нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке; в остальных секторах покупатели были малоактивны после негативных сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП. Индекс МосБиржи остался чуть выше 2730 пунктов; лидерами роста выступили акции "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "Татнефти" (+1,9%), "Роснефти" (+1,1%), но подешевели бумаги "Эн+ груп" (-3,3%), "АЛРОСА" (-2,7%), ПАО "Группа Позитив" (-2,6%).

Совет директоров "ММК" (-1,3%) рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, сообщила компания.

Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад для переговоров, поскольку такие поездки отнимают много времени и средств. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний этап.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" в понедельник сообщил о надеждах Кремля на возобновление дипломатического процесса по украинскому урегулированию после нынешней паузы из-за того, что США больше заняты иранскими событиями.

Во вторник рынок акций РФ возобновил снижение в отсутствие драйверов для новых покупок из-за ожиданий паузы в дальнейшем смягчении монетарной ДКП ЦБ РФ, сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $111 за баррель) из-за сохраняющейся неопределенности по мирному урегулированию конфликта США и Ирана. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2700 пунктов и обновил минимум на закрытие сессии с 4 декабря 2025 года. Лидерами снижения выступили акции МКПАО "Озон" (-4%), "Эн+ груп" (-3,9%), "Полюса" (-3,8%).

Группа Ozon по итогам I квартала получила чистую прибыль по МСФО в размере 4,5 млрд рублей против убытка годом ранее (скорректированная EBITDA увеличилась в 1,5 раза, до 48,8 млрд рублей).

Выручка "Яндекса" (-2,5%) в I квартале увеличилась на 22% в годовом выражении (до 372,7 млрд рублей), скорректированная EBITDA выросла в 1,5 раза (до 73,3 млрд рублей). Совет директоров "Яндекса" 4 мая рассмотрит вопрос о проведении buyback для реализации программы мотивации сотрудников, на выкуп акций может быть направлено до 50 млрд рублей в течение двух лет.

ВТБ (-1,2%) в первом квартале 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО на 6,2% в годовом выражении (до 132,6 млрд рублей). Результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего квартальную прибыль на уровне 128,6 млрд рублей (снижение на 9% год к году). ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли на этот год на уровне 600-650 млрд рублей, заявил журналистам первый зампред правления Дмитрий Пьянов.

Совет директоров "Татнефти" (-0,5%) рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 11,61 руб./акция.

На нефтяном рынке цены выросли на фоне известий о выходе с 1 мая Объединенных Арабских Эмиратов из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+ (ОАЭ добывает порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки). Решение принято после всестороннего пересмотра производственной политики ОАЭ, а также текущих и будущих мощностей, и основано на национальных интересах и приверженности эффективному удовлетворению потребностей рынка, заявили власти ОАЭ. Выход страны из альянса позволит ей добывать больше нефти, чем предусмотрено текущими квотами ОПЕК.

В среду рынок акций РФ ускорил снижение в отсутствие стимулов для покупок из-за ожиданий паузы в цикле монетарного смягчения ДКП ЦБ РФ, при этом игроки проигнорировали раллирующую нефть (июньский фьючерс на Brent протестировал $119 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже 2640 пунктов, обновив на закрытие основной сессии минимум 5-месячной давности (с конца ноября 2025 года). Лидерами снижения выступили акции "Полюса" (-5,2%), "АЛРОСА" (-4,8%), "Норникеля" (-4,5%), "НОВАТЭКа" (-3,9%).

Сбербанк (-1,1%) в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,5% (до 507,9 млрд рублей). Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост прибыли до 505 млрд рублей.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. По мнению Трампа, альтернативные варианты - возобновление бомбардировок или отказ от конфликта - несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады.

Помимо провалившихся попыток урегулирования американо-иранского конфликта, поддержку ценам на нефть оказали данные Минэнерго США о резком падении запасов нефти и нефтепродуктов в стране.

В Кремле заявили, что Россия не планирует выходить из ОПЕК+. Вечером в среду президент США Трамп заявил, что морская блокада Ирана является эффективной и США не намерены снимать ее до тех пор, пока стороны не придут к соглашению по иранской ядерной проблеме. Фьючерс на нефть Brent завершил американскую сессию выше $122,4 за баррель (+10%).

В четверг рынок акций РФ скорректировался вверх на статданных по экономике РФ, новостей о телефонных переговорах президентов России и США и дорогой нефти из-за морской блокады Ирана. Индекс МосБиржи в начале торгов поднимался к 2670 пунктов, но к вечеру сполз ниже 2660 пунктов из-за сокращения позиций игроками перед выходными и на фоне наметившейся коррекции нефти.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 апреля составила 0,05% после 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля. Исходя из данных за 27 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 апреля замедлилась до 5,62% с 5,68% на 20 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-март 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, снизился на 0,3% в годовом выражении.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил вечером в среду, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов.

Путин проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования Дня Победы, Трамп активно поддержал эту инициативу. По словам Ушакова, Трамп акцентировал важность прекращения боевых действий на Украине и готовность со своей стороны содействовать урегулированию конфликта. Ушаков также отметил уверенность Трампа в том, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка, доверенные лица президента США "продолжат контакты и с Москвой, и с Киевом".

Также Ушаков сообщил, что в ходе разговора Путин и Трамп отметили большие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике стран, ряд масштабных инициатив уже конкретно обсуждается между представителями Москвы и Вашингтона.

В период с 27 по 30 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (-15%), "Эталона" (-11%), "ТГК-14" (-11%); лучше рынка оказались акции ПАО "Группа Астра" (+7%), ПАО "Россети Урал" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1%).

Рынок акций РФ на межпраздничной майской неделе может показать консолидационный настрой в условиях сокращения активности игроков, также влияние на расстановку сил будут оказывать сигналы с товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в начале мая может составить 2600-2700 пунктов, для индекса РТС - 1090-1130 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".