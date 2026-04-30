Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 0,3%, в марте вырос на 1,8%
Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О...
 
Сбербанк пока не видит признаков улучшения ситуации в экономике РФ
Сбербанк, по оперативным данным, пока не видит признаков улучшения ситуации в российской экономике, ждет изменений в лучшую сторону во втором полугодии, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Я пока не могу сказать,...
 
Рост оборота розничной торговли РФ в марте ускорился до 6,2%
Оборот розничной торговли в России в марте 2026 года в годовом выражении увеличился на 6,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на...
 
30 апреля 2026 года 20:05

Рынок акций в конце апреля снизился после ухудшения прогнозов ЦБ РФ по монетарной политике

Рынок акций РФ в последнюю неделю апреля снизился из-за сокращения позиций игроками после негативных прогнозов Банка России по дальнейшей ДКП, подогревших опасения скорой паузы в цикле монетарного смягчения; также к негативным факторам можно отнести сохраняющуюся неопределенность с переговорами по украинскому урегулированию и разработку Евросоюзом нового блока антироссийских санкций после утверждения 20-го пакета ограничений.

В то же время раллировала нефть (фьючерс на Brent поднимался выше $124 за баррель) из-за закрытия судоходства по Ормузскому проливу и морской блокировки Ирана Соединенными Штатами. Индекс МосБиржи на неделе падал ниже 2640 пунктов, обновив минимум за 5 месяцев (с конца ноября 2025 года), после чего скорректировался и завершил неделю в районе 2660 пунктов.

В период с 27 по 30 апреля индекс МосБиржи снизился на 2,7% и составил 2658,21 пункта, индекс РТС потерял 1,8% и достиг 1119,49 пункта. Июньский фьючерс на нефть Brent в этот период подорожал на 7,3%, до $114,1 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,73 рубля, до 74,8014 руб./$1.

Рынок акций начал предпраздничную неделю с консолидации, фаворитами выступили бумаги нефтяных компаний на фоне выросшей нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке; в остальных секторах покупатели были малоактивны после негативных сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП. Индекс МосБиржи остался чуть выше 2730 пунктов; лидерами роста выступили акции "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "Татнефти" (+1,9%), "Роснефти" (+1,1%), но подешевели бумаги "Эн+ груп" (-3,3%), "АЛРОСА" (-2,7%), ПАО "Группа Позитив" (-2,6%).

Совет директоров "ММК" (-1,3%) рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, сообщила компания.

Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад для переговоров, поскольку такие поездки отнимают много времени и средств. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний этап.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" в понедельник сообщил о надеждах Кремля на возобновление дипломатического процесса по украинскому урегулированию после нынешней паузы из-за того, что США больше заняты иранскими событиями.

Во вторник рынок акций РФ возобновил снижение в отсутствие драйверов для новых покупок из-за ожиданий паузы в дальнейшем смягчении монетарной ДКП ЦБ РФ, сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $111 за баррель) из-за сохраняющейся неопределенности по мирному урегулированию конфликта США и Ирана. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2700 пунктов и обновил минимум на закрытие сессии с 4 декабря 2025 года. Лидерами снижения выступили акции МКПАО "Озон" (-4%), "Эн+ груп" (-3,9%), "Полюса" (-3,8%).

Группа Ozon по итогам I квартала получила чистую прибыль по МСФО в размере 4,5 млрд рублей против убытка годом ранее (скорректированная EBITDA увеличилась в 1,5 раза, до 48,8 млрд рублей).

Выручка "Яндекса" (-2,5%) в I квартале увеличилась на 22% в годовом выражении (до 372,7 млрд рублей), скорректированная EBITDA выросла в 1,5 раза (до 73,3 млрд рублей). Совет директоров "Яндекса" 4 мая рассмотрит вопрос о проведении buyback для реализации программы мотивации сотрудников, на выкуп акций может быть направлено до 50 млрд рублей в течение двух лет.

ВТБ (-1,2%) в первом квартале 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО на 6,2% в годовом выражении (до 132,6 млрд рублей). Результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего квартальную прибыль на уровне 128,6 млрд рублей (снижение на 9% год к году). ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли на этот год на уровне 600-650 млрд рублей, заявил журналистам первый зампред правления Дмитрий Пьянов.

Совет директоров "Татнефти" (-0,5%) рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 11,61 руб./акция.

На нефтяном рынке цены выросли на фоне известий о выходе с 1 мая Объединенных Арабских Эмиратов из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+ (ОАЭ добывает порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки). Решение принято после всестороннего пересмотра производственной политики ОАЭ, а также текущих и будущих мощностей, и основано на национальных интересах и приверженности эффективному удовлетворению потребностей рынка, заявили власти ОАЭ. Выход страны из альянса позволит ей добывать больше нефти, чем предусмотрено текущими квотами ОПЕК.

В среду рынок акций РФ ускорил снижение в отсутствие стимулов для покупок из-за ожиданий паузы в цикле монетарного смягчения ДКП ЦБ РФ, при этом игроки проигнорировали раллирующую нефть (июньский фьючерс на Brent протестировал $119 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже 2640 пунктов, обновив на закрытие основной сессии минимум 5-месячной давности (с конца ноября 2025 года). Лидерами снижения выступили акции "Полюса" (-5,2%), "АЛРОСА" (-4,8%), "Норникеля" (-4,5%), "НОВАТЭКа" (-3,9%).

Сбербанк (-1,1%) в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,5% (до 507,9 млрд рублей). Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост прибыли до 505 млрд рублей.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. По мнению Трампа, альтернативные варианты - возобновление бомбардировок или отказ от конфликта - несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады.

Помимо провалившихся попыток урегулирования американо-иранского конфликта, поддержку ценам на нефть оказали данные Минэнерго США о резком падении запасов нефти и нефтепродуктов в стране.

В Кремле заявили, что Россия не планирует выходить из ОПЕК+. Вечером в среду президент США Трамп заявил, что морская блокада Ирана является эффективной и США не намерены снимать ее до тех пор, пока стороны не придут к соглашению по иранской ядерной проблеме. Фьючерс на нефть Brent завершил американскую сессию выше $122,4 за баррель (+10%).

В четверг рынок акций РФ скорректировался вверх на статданных по экономике РФ, новостей о телефонных переговорах президентов России и США и дорогой нефти из-за морской блокады Ирана. Индекс МосБиржи в начале торгов поднимался к 2670 пунктов, но к вечеру сполз ниже 2660 пунктов из-за сокращения позиций игроками перед выходными и на фоне наметившейся коррекции нефти.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 апреля составила 0,05% после 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля. Исходя из данных за 27 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 апреля замедлилась до 5,62% с 5,68% на 20 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-март 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, снизился на 0,3% в годовом выражении.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил вечером в среду, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов.

Путин проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования Дня Победы, Трамп активно поддержал эту инициативу. По словам Ушакова, Трамп акцентировал важность прекращения боевых действий на Украине и готовность со своей стороны содействовать урегулированию конфликта. Ушаков также отметил уверенность Трампа в том, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка, доверенные лица президента США "продолжат контакты и с Москвой, и с Киевом".

Также Ушаков сообщил, что в ходе разговора Путин и Трамп отметили большие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике стран, ряд масштабных инициатив уже конкретно обсуждается между представителями Москвы и Вашингтона.

В период с 27 по 30 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (-15%), "Эталона" (-11%), "ТГК-14" (-11%); лучше рынка оказались акции ПАО "Группа Астра" (+7%), ПАО "Россети Урал" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1%).

Рынок акций РФ на межпраздничной майской неделе может показать консолидационный настрой в условиях сокращения активности игроков, также влияние на расстановку сил будут оказывать сигналы с товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в начале мая может составить 2600-2700 пунктов, для индекса РТС - 1090-1130 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 апреля 2026 года 19:42
Рынок акций РФ в четверг подрос к 2660п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, неделю завершил в минусе
Москва. 30 апреля. Российский рынок акций в четверг скорректировался вверх после отката накануне, сдерживала отскок нисходящая коррекция в нефти (июньский фьючерс на сорт Brent откатился к $114 за баррель после роста выше $124) после ралли на новостях о морской блокаде Ирана Соединенными Штатами. Индекс МосБиржи подрос в район 2660 пунктов, но остался в районе минимума с начала декабря 2025 года.    читать дальше
30 апреля 2026 года 19:32
Рубль умеренно подешевел к мировым валютам в четверг на фоне коррекционного снижения нефти
Москва. 30 апреля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, но остался ниже 11 рублей. Рубль подешевел перед длинными выходными на фоне наметившегося коррекционного снижения мировых цен на нефть.    читать дальше
30 апреля 2026 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Waste Management
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Waste Management с целевой ценой $274,66 в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 19,3% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Кристины Гудым. "Waste Management продолжает демонстрировать устойчивый рост финансовых...    читать дальше
30 апреля 2026 года 18:44
Инвестбанк "Синара" понизил целевую цену акций МГКЛ до 4 руб
Инвестиционный банк "Синара" понизил целевую цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 5 руб. до 4 руб. за штуку, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Марии Лукиной. "Исходя из финансовой отчетности "МГКЛ" за 2025 год и операционных итогов 1К26, выручка компании растет высоким...    читать дальше
30 апреля 2026 года 18:20
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций Ленты на уровне 2400 руб
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций ПАО "Лента" на уровне 2400 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 19%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. "Лента" представила результаты за первый квартал 2026 года по...    читать дальше
30 апреля 2026 года 17:57
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на первую половину мая составляет 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на первую половину мая составляет 11-11,5 руб./юань, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. По их оценке, на завершающейся неделе волатильность на валютном рынке снизилась. Юань продолжил преимущественно проторговывать нижнюю часть текущего целевого...    читать дальше
30 апреля 2026 года 17:21
"Финам" сохраняет положительную оценку перспектив акций Газпрома
"Финам" сохраняет положительную оценку перспектив акций "Газпрома" и целевую цену на уровне 160,5 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "Отчетность "Газпрома" оцениваем нейтрально - основные показатели оказались близки к нашим и рыночным ожиданиям, хотя негативными...    читать дальше
30 апреля 2026 года 16:43
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Газпрома
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Газпрома" по результатам отчетности компании за 2025 год по МСФО, сообщается в обзоре аналитика Егора Объедкова. "Несмотря на неидеальные макропараметры, чистая прибыль компании составила 1307 млрд руб. и оказалась лучше наших ожиданий, но...    читать дальше
30 апреля 2026 года 16:06
"БКС МИ" повысил оценку акций Visa до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" повысил оценку акций Visa Inc. до "позитивной", сохранив прогнозную цену на уровне $395 за штуку, что предполагает потенциал роста на 17%, сообщается в комментарии аналитиков. "Мы повышаем взгляд на акции платежной системы Visa до "позитивного". Котировки компании с момента...    читать дальше
30 апреля 2026 года 15:52
Рубль слегка дешевеет к мировым валютам днем в четверг на фоне коррекционного снижения нефти
Москва. 30 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, но по-прежнему остается ниже 11 рублей. Рубль дешевеет перед длинными выходными на фоне наметившегося коррекционного снижения мировых цен на нефть.    читать дальше
30 апреля 2026 года 15:34
Сбербанк остается главным локомотивом российского рынка акций - "КИТ Финанс Брокер"
Сбербанк остается "тихой гаванью" и главным локомотивом российского рынка акций, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Свежие цифры по МСФО за 3 месяца 2026 года подтверждают: Сбер чувствует себя увереннее всех, - пишут эксперты инвесткомпании. - Чистая прибыль: 507,9 млрд руб....    читать дальше
30 апреля 2026 года 15:05
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Лента" с целевой ценой 2790 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Один из лидеров ритейл-сектора опубликовал операционные и финансовые результаты за I квартал 2026 года: - Выручка выросла на 23,4% год...    читать дальше
30 апреля 2026 года 14:34
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific с понижением целевой цены до $548 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,6%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Прогнозная стоимость акций снижена с учетом...    читать дальше
30 апреля 2026 года 14:03
Текущие уровни цены акций X5 - интересная точка для долгосрочных покупок - Альфа-банк
Текущие уровни котировок акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) выглядят как интересная точка для долгосрочных покупок с учетом дивидендной истории и отставания бумаги с начала года, считают аналитики Альфа-банка. Эксперты рассматривают финансовые результаты эмитента за 1К26 как позитивные,...    читать дальше
30 апреля 2026 года 13:41
"Финам" поставил на пересмотр оценку акций Фикс Прайс
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций ПАО "Фикс Прайс", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент представил отчет за 1К26 по МСФО. Выручка ритейлера увеличилась на 2,5%, до 73,1 млрд руб., однако скорр. EBITDA снизилась на 3%, до 7 млрд руб. Чистая прибыль акционеров...    читать дальше
