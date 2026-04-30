Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 0,3%, в марте вырос на 1,8%
Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О...
 
Сбербанк пока не видит признаков улучшения ситуации в экономике РФ
Сбербанк, по оперативным данным, пока не видит признаков улучшения ситуации в российской экономике, ждет изменений в лучшую сторону во втором полугодии, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Я пока не могу сказать,...
 
Рост оборота розничной торговли РФ в марте ускорился до 6,2%
Оборот розничной торговли в России в марте 2026 года в годовом выражении увеличился на 6,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на...
 
30 апреля 2026 года 19:32

Рубль умеренно подешевел к мировым валютам в четверг на фоне коррекционного снижения нефти

Москва. 30 апреля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, но остался ниже 11 рублей. Рубль подешевел перед длинными выходными на фоне наметившегося коррекционного снижения мировых цен на нефть.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 10,9775 рубля, что на 6,6 копейки (на 0,6%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 0,32% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,17 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 1,02%, до 88,51 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США с 1 мая на 7,92 копейки, до 74,8014 руб./$1, и увеличил курс евро на 86,58 копейки, до 88,6429 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 10,9593 руб., что всего на 0,58 копейки выше курса четверга.

Мировые цены на нефть снижаются вечером в четверг после уверенного подъема в начале сессии. Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и восстановления судоходства в Ормузском проливе. Котировка июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $114,2 за баррель, что на 3,24% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Ранее в ходе сессии стоимость этих контрактов поднималась до $126,41 за баррель - максимума с 9 марта 2022 года. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 2,5%, до $104,2 за баррель.

Снижение цен на нефть не выглядит как реакция на какие-либо конкретные новости или события и является следствием повышенной волатильности, наблюдаемой на рынке с момента начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля, отметил аналитик PVM Тамаш Варга. Динамика "лишь отражает непредсказуемый характер биржевых торгов при Трампе", добавил он.

Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп в четверг получит доклад от командующего Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда Купера о новых планах возможных военных действий в Иране. По словам собеседников издания, один из таких планов предусматривает короткую и мощную серию ударов по Ирану, тогда как другой предполагает захват части Ормузского пролива с целью его открытия для коммерческого судоходства.

В свою очередь командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сейед Маджид Мусави заявил в четверг, что в том случае, если США нанесут удары по Ирану, ответ Тегерана будет серьезным.

"Обороты торгов на внутреннем валютном рынке сегодня были невысокими. Уже несколько дней подряд средневзвешенный курс юаня на бирже, в том числе и сегодня, устанавливается вблизи отметки 10,95 руб. Высокие цены на нефть поддерживают рубль. Но в преддверии возобновления покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила дальнейшего укрепления нацвалюты ждать не стоит. Объем покупки валюты будет объявлен 6 мая, а 8 мая начнутся сами операции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления департамента казначейских и торговых операций Инбанка Виктор Белов.

"Рубль в четверг слегка подешевел в основных валютных парах. Ослабление рубля происходит после завершения налогового периода апреля, который оказывал ему поддержку, и в преддверии возобновления операций Минфина в рамках бюджетного правила в мае. Но движение в целом пока остается умеренным", - отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, курс юаня перешел к проторговке локальных минимумов, пытаясь, но не сумев удержаться выше отметки 11 рублей в ходе торгов. "Несмотря на исключительно благоприятную конъюнктуру нефтяного рынка, по-прежнему не видно значимых оснований для выхода юаня за пределы текущего целевого диапазона 10,8-11,3 руб. В начале мая высока вероятность возврата курса китайской валюты выше 11 рублей, со смещением торгового диапазона на более высокие уровни для юаня на фоне ожидаемого возобновления покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила", - считает Локтюхов.

"Росту нефтяных котировок способствуют сообщения о подготовке Соединенных Штатов к длительной блокаде Ирана. При этом фактор высоких цен на нефть пока не компенсируется покупками валюты со стороны Минфина. Таким образом, валютная пара юань/рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 10,85-11,05 руб. благодаря высоким ценам на нефть", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Инфляция в России за неделю с 21 по 27 апреля составила 0,05% после 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, сообщил в среду вечером Росстат. Исходя из данных за 27 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 апреля замедлилась до 5,62% с 5,68% на 20 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики.

Безработица в России продолжает колебаться в районе исторически минимальных значений: в марте 2026 года она составила 2,2% после 2,1% в феврале (минимальный уровень за всю историю наблюдения показателя с 1991 года), 2,2% в январе и декабре 2025 года, следует из сообщения Росстата.

Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". С исключением сезонного фактора ВВП в марте, по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,4%. За январь-март 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, снизился на 0,3% в годовом выражении.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в последние дни апреля демонстрируют небольшое снижение. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 апреля опустилась на 37 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню и составила 14,55% годовых. При этом срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт по отношению к 29 апреля и в четверг составила 14,74%, 15,28% и 16,14% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


30 апреля 2026 года 20:05
Рынок акций в конце апреля снизился после ухудшения прогнозов ЦБ РФ по монетарной политике
Рынок акций РФ в последнюю неделю апреля снизился из-за сокращения позиций игроками после негативных прогнозов Банка России по дальнейшей ДКП, подогревших опасения скорой паузы в цикле монетарного смягчения; также к негативным факторам можно отнести сохраняющуюся неопределенность с переговорами по украинскому урегулированию и разработку Евросоюзом нового блока антироссийских санкций после утверждения 20-го пакета ограничений.
30 апреля 2026 года 19:42
Рынок акций РФ в четверг подрос к 2660п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, неделю завершил в минусе
Москва. 30 апреля. Российский рынок акций в четверг скорректировался вверх после отката накануне, сдерживала отскок нисходящая коррекция в нефти (июньский фьючерс на сорт Brent откатился к $114 за баррель после роста выше $124) после ралли на новостях о морской блокаде Ирана Соединенными Штатами. Индекс МосБиржи подрос в район 2660 пунктов, но остался в районе минимума с начала декабря 2025 года.
30 апреля 2026 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Waste Management
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Waste Management с целевой ценой $274,66 в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 19,3% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Кристины Гудым.
30 апреля 2026 года 18:44
Инвестбанк "Синара" понизил целевую цену акций МГКЛ до 4 руб
Инвестиционный банк "Синара" понизил целевую цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 5 руб. до 4 руб. за штуку, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Марии Лукиной.
30 апреля 2026 года 18:20
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций Ленты на уровне 2400 руб
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций ПАО "Лента" на уровне 2400 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 19%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова.
30 апреля 2026 года 17:57
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на первую половину мая составляет 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на первую половину мая составляет 11-11,5 руб./юань, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. По их оценке, на завершающейся неделе волатильность на валютном рынке снизилась. Юань продолжил преимущественно проторговывать нижнюю часть текущего целевого...
30 апреля 2026 года 17:21
"Финам" сохраняет положительную оценку перспектив акций Газпрома
"Финам" сохраняет положительную оценку перспектив акций "Газпрома" и целевую цену на уровне 160,5 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана.
30 апреля 2026 года 16:43
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Газпрома
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Газпрома" по результатам отчетности компании за 2025 год по МСФО, сообщается в обзоре аналитика Егора Объедкова. "Несмотря на неидеальные макропараметры, чистая прибыль компании составила 1307 млрд руб. и оказалась лучше наших ожиданий, но...
30 апреля 2026 года 16:06
"БКС МИ" повысил оценку акций Visa до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" повысил оценку акций Visa Inc. до "позитивной", сохранив прогнозную цену на уровне $395 за штуку, что предполагает потенциал роста на 17%, сообщается в комментарии аналитиков.
30 апреля 2026 года 15:52
Рубль слегка дешевеет к мировым валютам днем в четверг на фоне коррекционного снижения нефти
Москва. 30 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, но по-прежнему остается ниже 11 рублей. Рубль дешевеет перед длинными выходными на фоне наметившегося коррекционного снижения мировых цен на нефть.
30 апреля 2026 года 15:34
Сбербанк остается главным локомотивом российского рынка акций - "КИТ Финанс Брокер"
Сбербанк остается "тихой гаванью" и главным локомотивом российского рынка акций, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Свежие цифры по МСФО за 3 месяца 2026 года подтверждают: Сбер чувствует себя увереннее всех, - пишут эксперты инвесткомпании. - Чистая прибыль: 507,9 млрд руб....
30 апреля 2026 года 15:05
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Лента" с целевой ценой 2790 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Один из лидеров ритейл-сектора опубликовал операционные и финансовые результаты за I квартал 2026 года: - Выручка выросла на 23,4% год...
30 апреля 2026 года 14:34
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific с понижением целевой цены до $548 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,6%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.
30 апреля 2026 года 14:03
Текущие уровни цены акций X5 - интересная точка для долгосрочных покупок - Альфа-банк
Текущие уровни котировок акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) выглядят как интересная точка для долгосрочных покупок с учетом дивидендной истории и отставания бумаги с начала года, считают аналитики Альфа-банка.
30 апреля 2026 года 13:41
"Финам" поставил на пересмотр оценку акций Фикс Прайс
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций ПАО "Фикс Прайс", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент представил отчет за 1К26 по МСФО. Выручка ритейлера увеличилась на 2,5%, до 73,1 млрд руб., однако скорр. EBITDA снизилась на 3%, до 7 млрд руб. Чистая прибыль акционеров...
