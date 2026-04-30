Рубль умеренно подешевел к мировым валютам в четверг на фоне коррекционного снижения нефти

Москва. 30 апреля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, но остался ниже 11 рублей. Рубль подешевел перед длинными выходными на фоне наметившегося коррекционного снижения мировых цен на нефть.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 10,9775 рубля, что на 6,6 копейки (на 0,6%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 0,32% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,17 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 1,02%, до 88,51 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США с 1 мая на 7,92 копейки, до 74,8014 руб./$1, и увеличил курс евро на 86,58 копейки, до 88,6429 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 10,9593 руб., что всего на 0,58 копейки выше курса четверга.

Мировые цены на нефть снижаются вечером в четверг после уверенного подъема в начале сессии. Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и восстановления судоходства в Ормузском проливе. Котировка июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $114,2 за баррель, что на 3,24% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Ранее в ходе сессии стоимость этих контрактов поднималась до $126,41 за баррель - максимума с 9 марта 2022 года. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 2,5%, до $104,2 за баррель.

Снижение цен на нефть не выглядит как реакция на какие-либо конкретные новости или события и является следствием повышенной волатильности, наблюдаемой на рынке с момента начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля, отметил аналитик PVM Тамаш Варга. Динамика "лишь отражает непредсказуемый характер биржевых торгов при Трампе", добавил он.

Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп в четверг получит доклад от командующего Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда Купера о новых планах возможных военных действий в Иране. По словам собеседников издания, один из таких планов предусматривает короткую и мощную серию ударов по Ирану, тогда как другой предполагает захват части Ормузского пролива с целью его открытия для коммерческого судоходства.

В свою очередь командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сейед Маджид Мусави заявил в четверг, что в том случае, если США нанесут удары по Ирану, ответ Тегерана будет серьезным.

"Обороты торгов на внутреннем валютном рынке сегодня были невысокими. Уже несколько дней подряд средневзвешенный курс юаня на бирже, в том числе и сегодня, устанавливается вблизи отметки 10,95 руб. Высокие цены на нефть поддерживают рубль. Но в преддверии возобновления покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила дальнейшего укрепления нацвалюты ждать не стоит. Объем покупки валюты будет объявлен 6 мая, а 8 мая начнутся сами операции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления департамента казначейских и торговых операций Инбанка Виктор Белов.

"Рубль в четверг слегка подешевел в основных валютных парах. Ослабление рубля происходит после завершения налогового периода апреля, который оказывал ему поддержку, и в преддверии возобновления операций Минфина в рамках бюджетного правила в мае. Но движение в целом пока остается умеренным", - отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, курс юаня перешел к проторговке локальных минимумов, пытаясь, но не сумев удержаться выше отметки 11 рублей в ходе торгов. "Несмотря на исключительно благоприятную конъюнктуру нефтяного рынка, по-прежнему не видно значимых оснований для выхода юаня за пределы текущего целевого диапазона 10,8-11,3 руб. В начале мая высока вероятность возврата курса китайской валюты выше 11 рублей, со смещением торгового диапазона на более высокие уровни для юаня на фоне ожидаемого возобновления покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила", - считает Локтюхов.

"Росту нефтяных котировок способствуют сообщения о подготовке Соединенных Штатов к длительной блокаде Ирана. При этом фактор высоких цен на нефть пока не компенсируется покупками валюты со стороны Минфина. Таким образом, валютная пара юань/рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 10,85-11,05 руб. благодаря высоким ценам на нефть", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Инфляция в России за неделю с 21 по 27 апреля составила 0,05% после 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, сообщил в среду вечером Росстат. Исходя из данных за 27 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 апреля замедлилась до 5,62% с 5,68% на 20 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики.

Безработица в России продолжает колебаться в районе исторически минимальных значений: в марте 2026 года она составила 2,2% после 2,1% в феврале (минимальный уровень за всю историю наблюдения показателя с 1991 года), 2,2% в январе и декабре 2025 года, следует из сообщения Росстата.

Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". С исключением сезонного фактора ВВП в марте, по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,4%. За январь-март 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, снизился на 0,3% в годовом выражении.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в последние дни апреля демонстрируют небольшое снижение. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 апреля опустилась на 37 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню и составила 14,55% годовых. При этом срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт по отношению к 29 апреля и в четверг составила 14,74%, 15,28% и 16,14% годовых соответственно.