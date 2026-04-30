Рынок акций РФ в четверг подрос к 2660п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, неделю завершил в минусе

Москва. 30 апреля. Российский рынок акций в четверг скорректировался вверх после отката накануне, сдерживала отскок нисходящая коррекция в нефти (июньский фьючерс на сорт Brent откатился к $114 за баррель после роста выше $124) после ралли на новостях о морской блокаде Ирана Соединенными Штатами. Индекс МосБиржи подрос в район 2660 пунктов, но остался в районе минимума с начала декабря 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2658,21 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1119,49 пункта (+0,8%). Лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 мая, составил 74,8014 руб. (-7,92 копейки).

За короткую предпраздничную неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 1,8-2,7% на фоне падения доллара от ЦБ РФ на 0,73 рубля.

Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) по итогам 2025 года увеличила EBITDA на 24%, до 42,6 млрд рублей. Выручка, согласно отчетности компании по МСФО, выросла на 43%, до 108,8 млрд рублей. Чистая прибыль подскочила в 1,8 раза, до 16 млрд рублей. Аналитики накануне прогнозировали выручку "Южуралзолота" на уровне 108 млрд рублей, EBITDA - в среднем 44 млрд рублей.

Головная компания ПАО "Газпром" за первый квартал 2026 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 147,546 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 18,124 млрд рублей за январь-март 2025 года, сообщил эмитент. Выручка составила 1,794 трлн рублей после 1,802 трлн рублей годом ранее.

Подорожали в четверг также акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +0,9% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,1%).

Чистая прибыль "Транснефти" в первом квартале по РСБУ составила 16,95 млрд рублей по сравнению с 34,6 млрд рублей годом ранее (в 2 раза меньше), говорится в отчете компании.

Чистый убыток ПАО "НЛМК" по РСБУ вырос в I квартале 2026 года до 5,938 млрд рублей по сравнению с убытком 1,234 млрд рублей годом ранее. Выручка опустилась на 11%, до 145,571 млрд рублей, говорится в отчетности компании, которая не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I квартале 2026 года составила 0,4 млрд руб. против чистого убытка 0,3 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка составила 18,5 млрд руб. (+34,9%), а выручка от экспорта электроэнергии увеличилась до 11,5 млрд руб. (+43,3%) за счет роста стоимости поставок.

Подешевели в четверг "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

"Норильский никель" в первом квартале 2026 года снизил чистую прибыль по РСБУ на 64% к данным годичной давности, до 22,2 млрд рублей, сообщила компания в четверг. Падение объясняется ростом отчислений по налогу на прибыль и эффектом курсовых разниц, что было частично скомпенсировано снижением процентных расходов, сообщил представитель компании. Налог на прибыль за этот период вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 21 млрд рублей. Выручка за три месяца 2026 года составила 282,2 млрд рублей, что на 9% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост обусловлен преимущественно динамикой цен на реализуемые виды металлопродукции.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 апреля составила 0,05% после 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля. Исходя из данных за 27 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 апреля замедлилась до 5,62% с 5,68% на 20 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-март 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, снизился на 0,3% в годовом выражении.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил накануне, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более полутора часов. Основное внимание в рамках международной повестки лидеры уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе, Россия предложила США ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы.

Путин проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования Дня Победы, тот активно поддержал эту инициативу.

По словам Ушакова, американский лидер подчеркнул важность прекращения боевых действий на Украине и готовность со своей стороны содействовать урегулированию конфликта. Он отметил уверенность Трампа в том, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка, доверенные лица президента США "продолжат контакты и с Москвой, и с Киевом".

Также Ушаков сообщил, что в ходе разговора Путин и Трамп отметили большие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике двух стран, ряд масштабных инициатив уже конкретно обсуждается между представителями Москвы и Вашингтона.

Американский лидер заявил в среду в Белом доме, что в ходе разговора с Путиным обсудил ряд вопросов, в том числе Иран, но сфокусирована беседа была на Украине. Президент США выразил надежду на то, что сторонам удастся урегулировать украинский конфликт "относительно быстро".

Трамп также заявил, что больше заинтересован в работе России над украинским урегулированием, а не над иранским кризисом. Он в очередной раз подчеркнул, что США не позволят Ирану обладать ядерным оружием.

Для реализации инициативы президента РФ Владимира Путина объявить перемирие 9 мая реакция Киева не нужна, но было бы логично, если бы Зеленский на нее ответил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, российский рынок акций завершил падением восьмую неделю подряд, несмотря на высокие нефтяные цены. Триггером к усилению нисходящего движения могло выступить заседание ЦБ, которое состоялось в минувшую пятницу. Рынок может переоценивать риск переохлаждения экономики в связи с длительным удержанием жестких денежно-кредитных условий.

Отскок рынка вверх стартовал вечером в среду, что было вполне ожидаемым - к этому моменту большинство бумаг сигнализировало о сильной технической перепроданности. Более того, конец короткой падающей недели довольно часто заканчивается отскоком из-за закрытия коротких позиций. В четверг развить коррекцию не получилось, по итогам недели техническая картина индекса МосБиржи существенно ухудшилась. На следующей неделе вероятным сценарием видится краткосрочный поход индекса ниже - к уровню 2620 пунктов - с последующим стремительным отскоком. В позитивном сценарии, при текущих фундаментальных вводных, отскок может произойти к зоне 2690-2715 пунктов - это теперь потенциальная область сопротивления. Для качественного улучшения технической картины рынку необходимо уверенное возвращение на уровни выше 2715 пунктов, считает Рокотянская.

"Потенциальными драйверами такого движения могут выступить разворот валютных пар наверх и/или существенный позитив на геополитическом фронте. Если этих драйвером не получим, то после кратковременного отскока рискуем вновь перейти к нисходящей динамике. Прогноз по индексу МосБиржи на следующую неделю: движение в диапазоне 2620-2690 пунктов", - заключила представитель "БКС МИ".

Аналитики банка ПСБ (MOEX: PSKB) также констатируют, что на укороченной из-за майских праздников неделе российский рынок акций находился под выраженным давлением продавцов - инвесторы отыгрывали итоги заседания Банка России, несколько затуманивающие макроэкономические перспективы. Ралли на рынке нефти продолжило оставаться на периферии внимания инвесторов ввиду неясных перспектив сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры и сомнений в том, что лидеры отрасли смогут воспользоваться ею в должной мере. Не было поддержки и от валютного рынка.

В итоге индекс МосБиржи откатился в район 2650 пунктов, на минимумы с начала декабря, под давлением акций и секторов, чувствительных к траектории ставки. Даже акции компаний, которые на неделе представили сильные финотчеты (Сбербанк, ВТБ, "Озон" (MOEX: OZON), "Яндекс"), не смогли удержаться от заметного снижения на этой неделе. Хотя рынок акций и смотрится перепроданным, явных идей для активных покупок, учитывая отдаленность активной фазы дивидендного сезона и инерционное сохранение опасений по макроэкономике, пока нет. Кроме того, сдерживающим рынок фактором может выступить "отсечка" в акциях "ЛУКОЙЛа" (с начала мая его акции начнут торговаться без учета дивидендов). Поэтому в начале следующей недели индекс МосБиржи может продолжить движение в диапазоне 2600-2700 пунктов. Тем не менее есть определенные надежды на улучшение настроений к финалу недели, поддержку которым окажут ожидаемое ослабление рубля и возможное поступление новостей по дивидендам ВТБ, полагают эксперты ПСБ.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, нефтяной рынок по-прежнему продолжает лихорадить. Некоторые советники президента США Трампа заявляют, что ОПЕК "сломал" именно он, по-видимому, подразумевая неожиданный выход ОАЭ из нефтяного картеля и ОПЕК+. В то же время вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что для полного восстановления нефтяного рынка потребуется как минимум несколько месяцев, однако в основном ситуация на рынке будет определяться развитием или деэскалацией конфликта между США и Ираном. Прогноз динамики цены Brent на следующую неделю - колебания в коридоре $100-110 за баррель, считает аналитик.

Минэкономразвития опубликовало предварительные данные о росте российского ВВП в марте на 1,8% в годовом выражении после спада в феврале. Это могло создать оптимистичный инвестиционный фон для рынка, который выглядит существенно недооценённым. Также, возможно, на фондовый рынок положительно повлияла прошедшая первая сделка с российскими ценными бумагами по счету типа "Ин", одной из сторон которой выступил нерезидент. Это могло стать определённым сигналом о постепенном улучшении инвестиционного климата в России и повышении привлекательности российских финансовых инструментов для нерезидентов, полагает Мильчакова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин также полагает, что падение рынка акций в среду выглядело избыточным и было связано с сокращением длинных позиций и увеличением спекулятивных "шортов" после пробоя индексом МосБиржи сильной поддержки в районе 2700 пунктов. Немного порадовали данные Росстата по инфляции, зафиксировавшие недельный рост цен на околонулевом уровне. Это вызвало небольшой отскок рынка.

Но в целом ситуация на рынке акций выглядит малоперспективной. По-прежнему рекомендуется новый инвестиционный капитал направлять в долговой либо в денежный рынки, заключил представитель компании "Алор брокер".

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил основные процентные ставки на прежних уровнях по итогам апрельского заседания, завершившегося в четверг. Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. Ставки удерживаются на этих уровнях с прошлого июля.

На нефтяном рынке в четверг цены скорректировались вниз после ралли, когда стоимость фьючерса на Brent обновила максимум с 2022 года на сообщении издания Axios о планах Трампа продолжать морскую блокаду Ирана.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в четверг составила $114,08 за баррель (-3,4% и +6,1% в среду), июньская цена фьючерса на WTI - $104,08 за баррель (-2,6% и +7% накануне).

Срок обращения июньских контрактов на Brent истекает с окончанием торгов в четверг. Более активно торгуемые июльские фьючерсы стоят в районе $110 за баррель (-0,4%).

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования американо-иранского конфликта и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Президент США Трамп заявил накануне в интервью изданию Axios, что отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и намерен сохранять морскую блокаду до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы.

Позднее Axios сообщило со ссылкой на источники, что глава Белого дома должен в четверг получить доклад от командующего Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда Купера о новых планах возможных военных действий в Иране. По словам собеседников издания, один из таких планов предусматривает короткую и мощную серию ударов по Ирану, тогда как другой предполагает захват части Ормузского пролива с целью его открытия для коммерческого судоходства.

В ближайшие выходные состоится очередное заседание ОПЕК+. Агентство Reuters сообщило в среду со ссылкой на источники, что восемь стран альянса, договорившиеся ранее о добровольном ограничении добычи, обсуждали план по наращиванию квоты по производству нефти в июне на 206 тыс. баррелей в сутки. Эти обсуждения велись еще до того, как во вторник Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. За вычетом доли ОАЭ увеличение добычи может составить 188 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+10,2%), акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+10,1%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+8,2%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+7,7%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,6%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4,4%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+4,3%).

ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+3,8%) (входит в группу компаний "Россети" (MOEX: FEES) (FEES)) в январе-марте 2026 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 6 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка увеличилась на 17,9%, до 37,2 млрд рублей.

ПАО "Ви.ру" (MOEX: VSEH) (+2,7%, до 72,35 рубля) (бренд "Всеинструменты.ру") получило выручку в 39 млрд рублей по итогам I квартала 2026 года - это на 4,1% ниже показателя аналогичного периода 2025 года, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия. При этом В2В-выручка выросла на 0,2% - до 30 млрд рублей, а В2С-выручка снизилась на 17,5% и составила 8,6 млрд рублей. Совет директоров ПАО "ВИ.ру" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам I квартала из расчета 4 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплаты может составить 2 млрд рублей. Собрание акционеров по этому вопросу назначено на 9 июня.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,7%) увеличило чистую прибыль по РСБУ в январе-марте этого года с 9,6 млрд руб. до 14,27 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился в почти 1,5 раза.

Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (+0,8%) по РСБУ сократилась в январе-марте в 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. на 11,5%, до 4,74 млрд руб., говорится в отчете компании.

ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) (+0,04%) в I квартале 2026 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 5,3 раза, до 73,612 млн (393,5 млн рублей годом ранее), говорится в отчетности компании. Выручка за три месяца 2026 года сократилась на 8,6% и составила 4,6 млрд рублей. Отчетность угольной компании по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только шахты "Распадская".

Подешевели в четверг бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-16,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-13,3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-10,5%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-9,7%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-9,3% и -6,8%т "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-7,4%),

Совет директоров ПАО "Россети Северо-Запад" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, говорится в материалах компании. Компания последний раз начисляла дивиденды по итогам 2019 года.

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-2,8%) в первом квартале 2026 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,6 млрд рублей, это на 28,1% больше, чем в первом квартале 2025 года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 15,7%, до 36,6 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (-2,5%) (ПАО "АГК", головная компания Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл") рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. Такое решение было принято на заседании в четверг.

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,8%) в январе-марте 2026 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,48 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 23% - до 22 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Глоракс" (MOEX: GLRX) (-0,9%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, говорится в материалах компании.

Чистый убыток "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%) по итогам 2025 года составил 16 млрд рублей против прибыли в 50 млрд рублей в 2024 году, говорится в сообщении компании. Получение убытка компания связывает с рядом факторов, включая рекордную по объему программу инвестиций и рост процентных ставок. Чистый долг "Магнита" за год вырос в 2 раза - до 496,3 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря составило 2,9х (на конец 2024 года - 1,5х).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 50,94 млрд рублей (из них 8,34 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,51 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,78 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").