Инвестбанк "Синара" понизил целевую цену акций МГКЛ до 4 руб

Инвестиционный банк "Синара" понизил целевую цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 5 руб. до 4 руб. за штуку, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Марии Лукиной.

"Исходя из финансовой отчетности "МГКЛ" за 2025 год и операционных итогов 1К26, выручка компании растет высоким темпом, - пишут эксперты. - Эмитент вкладывается в масштабирование бизнеса, развивая онлайн-сервисы и свою сеть. Вместе с тем мы пересмотрели ожидания по рентабельности по операционной прибыли и процентным расходам. В результате мы установили целевую цену на уровне 4 руб./акцию, сохранив рейтинг "покупать".

Кроме того, аналитики инвестбанка оценивают дивиденды за 2025 год в 0,257 руб./акцию при коэффициенте выплат в 45% от чистой прибыли, что соответствует доходности в 10%.

