"Финам" сохраняет положительную оценку перспектив акций "Газпрома" и целевую цену на уровне 160,5 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана.

"Отчетность "Газпрома" оцениваем нейтрально - основные показатели оказались близки к нашим и рыночным ожиданиям, хотя негативными факторами можно считать рост долговой нагрузки до 2,1 "Чистый долг/EBITDA" и слабую генерацию FCF, - отмечает эксперт. Рост чистой прибыли объясняется исключительно положительными курсовыми разницами из-за укрепления рубля. Компания не раскрывает точное значение скорр. прибыли, но, по нашим расчетам, она сократилась более чем на 30% относительно прошлогоднего уровня в 1433 млрд руб.".

Пока что базовый прогноз аналитиков "Финама" предполагает, что по итогам 2026 года выручка компании составит 10 916 млрд руб., скорр. EBITDA - 3220 млрд руб., скорр. прибыль - 1271 млрд руб.

"Ключевое влияние на улучшение показателей "Газпрома", конечно, оказывает конфликт на Ближнем Востоке, - подчеркивает Кауфман. - Бизнес компании зависит как от цен на нефть (к ним привязан бизнес "Газпром нефти", а также экспорт в Китай), так и от цен на газ (к ним привязан экспорт в западном направлении). Если блокировка Ормузского пролива продолжится и повышенные цены на углеводороды сохранятся ещё в течение нескольких месяцев, то мы допускаем пересмотр наших прогнозов в сторону повышения. Негативным фактором остается аномально крепкий рубль".

Эксперт считает вероятность выплаты дивидендов по итогам 2025 года близкой к нулю - свободный денежный поток не позволяет этого сделать. Перспектива возобновления дивидендов по итогам 2026 года во многом будет определяться длительностью положительной конъюнктуры.

"Если цены на нефть и газ останутся на повышенном уровня, рубль перейдет к хотя бы умеренному ослаблению и планы по снижению капитальных затрат реализуются, то "Газпрому" по итогам 2026 года может хватить FCF хотя бы для выплаты 25% прибыли, - прогнозирует стратег "Финама". - Однако неопределенность остается очень высокой".

При этом в целом взгляд на акции "Газпрома" у экспертов остается положительным - на фоне ожидаемого улучшения показателей в 2026 году компания оценивается всего в 2,3 P/E 2026E и имеет перспективы по постепенному развитию бизнеса за счет партнерства с Китаем.

