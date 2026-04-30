Рубль слегка дешевеет к мировым валютам днем в четверг на фоне коррекционного снижения нефти

Москва. 30 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, но по-прежнему остается ниже 11 рублей. Рубль дешевеет перед длинными выходными на фоне наметившегося коррекционного снижения мировых цен на нефть.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 10,944 рубля, что на 3,25 копейки (на 0,3%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 0,95 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос в цене на 0,07% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,98 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,23%, до 87,82 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть ушли в минус днем в четверг, растеряв весь рост, достигнутый в ходе торгов ранее. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $114,16 за баррель, на 3,28% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Срок обращения июньских контрактов на Brent истекает с окончанием торгов в четверг. Контракты на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 1,95%, до $104,8 за баррель.

В среду июньские контракты на Brent подорожали на 6,1%, на WTI - на 7%. В ходе торгов 30 апреля цена этих фьючерсов поднималась до $126,41 за баррель и $110,93 за баррель соответственно.

Участники нефтяного рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования американо-иранского конфликта и восстановления судоходства в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил накануне в интервью изданию Axios, что отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и намерен сохранять морскую блокаду до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы.

Позднее Axios сообщило со ссылкой на источники, что глава Белого дома должен в четверг получить доклад от командующего Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда Купера о новых планах возможных военных действий в Иране. По словам собеседников издания, один из таких планов предусматривает короткую и мощную серию ударов по Ирану, тогда как другой предполагает захват части Ормузского пролива с целью его открытия для коммерческого судоходства.

Снижение цен на нефть не выглядит как реакция на какие-либо конкретные новости или события и является следствием повышенной волатильности, наблюдаемой на рынке с момента начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля, отметил аналитик PVM Тамаш Варга. Динамика "лишь отражает непредсказуемый характер биржевых торгов при Трампе", добавил он.

"Рубль в четверг днем слегка дешевеет в основных валютных парах. Ослабление рубля происходит после завершения налогового периода апреля, который оказывал ему поддержку, и в преддверии возобновления операций Минфина в рамках бюджетного правила в мае. Но движение в целом пока остается умеренным", - отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, курс юаня в середине недели перешел к проторговке локальных минимумов, пытаясь, но не сумев удержаться выше отметки 11 рублей в ходе торгов. Торговая активность в целом остается на повышенном уровне предыдущих пары дней, отражая давление продаж со стороны экспортеров и вялость спекулятивного спроса на валюту в условиях развития ралли нефтяных котировок.

"Несмотря на исключительно благоприятную конъюнктуру нефтяного рынка, по-прежнему не видно значимых оснований для выхода юаня за пределы текущего целевого диапазона 10,8-11,3 руб./юань. В начале мая высока вероятность возврата курса китайской валюты выше 11 рублей, со смещением торгового диапазона на более высокие уровни для юаня на фоне ожидаемого возвращения в мае Минфина к покупкам валюты", - считает Локтюхов.

"Росту нефтяных котировок способствуют сообщения о подготовке Соединенных Штатов к длительной блокаде Ирана. При этом фактор высоких цен на нефть пока не компенсируется покупками валюты со стороны Минфина. Таким образом, валютная пара юань/рубль, вероятно, продолжит торговаться в четверг в диапазоне 10,85-11,05 руб. за юань благодаря высоким ценам на нефть", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Инфляция в России за неделю с 21 по 27 апреля составила 0,05% после 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, сообщил в среду вечером Росстат. Исходя из данных за 27 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 апреля замедлилась до 5,62% с 5,68% на 20 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики.

Безработица в России продолжает колебаться в районе исторически минимальных значений: в марте 2026 года она составила 2,2% после 2,1% в феврале (минимальный уровень за всю историю наблюдения показателя с 1991 года), 2,2% в январе и декабре 2025 года, следует из сообщения Росстата.

Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-март 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, снизился на 0,3% в годовом выражении.

Минэкономразвития ранее отмечало, что спад в первые два месяца года во многом объяснялся календарным фактором (в феврале 2026 года было на 1 рабочий день меньше, чем в феврале 2025 года, в январе 2026 года было на 2 рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года). С исключением сезонного фактора ВВП РФ в марте, по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,4%.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в последние дни апреля демонстрируют небольшое снижение. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 апреля опустилась на 37 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню и составила 14,55% годовых. При этом срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт по отношению к 29 апреля и в четверг составила 14,74%, 15,28% и 16,14% годовых, соответственно.