"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Лента" с целевой ценой 2790 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Один из лидеров ритейл-сектора опубликовал операционные и финансовые результаты за I квартал 2026 года:

- Выручка выросла на 23,4% год к году и составила 306,9 млрд рублей.

- Чистая прибыль снизилась на 16,3%, до 5 млрд рублей.

- EBITDA выросла на 0,7%, до 16,4 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA - 5,3%.

- Чистый долг / EBITDA - 0,8х (0,6х - на конец 2025 года).

"Результаты оцениваем как умеренно позитивные, - пишут эксперты. - Компания сохраняет высокий темп роста выручки, где ключевым драйвером остается активное расширение сети, развитие формата магазинов у дома и рост онлайн-направления. При этом быстрый рост бизнеса сопровождается давлением на рентабельность. EBITDA увеличилась лишь на 0,7%, а маржа снизилась до 5,3%. Чистая прибыль сократилась на фоне роста операционных расходов и интеграции новых активов".

Аналитики считают важным, что долговая нагрузка эмитента остается комфортной: чистый долг/EBITDA составляет 0,8х, что не создает существенных рисков для финансовой устойчивости. Сбербанк продолжает наращивать рыночную долю и усиливать позиции в быстрорастущих сегментах.

